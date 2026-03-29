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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुकानें और हाईवे बंद, शादियों पर भी रोक... PAK में लगेगा लॉकडाउन? शहबाज सरकार का ड्राफ्ट लीक

दुकानें और हाईवे बंद, शादियों पर भी रोक... PAK में लगेगा लॉकडाउन? शहबाज सरकार का ड्राफ्ट लीक

Pakistan Lockdown: पाकिस्तान सरकार तेल क्राइसिस से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने जा रहा है. अगले आदेश तक शनिवार आधी रात रात 12 बजकर 1 मिनट से रविवार 11 बजकर 59 तक स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 29 Mar 2026 04:23 PM (IST)
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ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है. इस तेल संकट की वजह से पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी है. इस क्राइसिस से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला किया है. पाकिस्तान में अगले आदेश तक स्मार्ट लॉकडाउन लागू रहेगा. इसकी शुरुआत 4-5 अप्रैल से की जाएगी.

इस स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पाकिस्तान में शनिवार आधी रात 12 बजे से रविवार की दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. इतना ही नहीं मोटरवेज और हाईवेज पर गाड़ियां नहीं चलेंगी यानी वो भी पूरी तरह बंद रहेंगे. इस स्मार्ट लॉकडाउन की सबसे खास बात जो है- वो है कि इस दौरान जिन लोगों की शादियां तय थीं, वो भी नहीं हो पाएंगी. इस आदेश के बाद शहबाज शरीफ दुनिया में एक बार फिर हंसी के पात्र बन सकते हैं.

पाकिस्तान सरकार ने लिए ये फैसले

- 4 और 5 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर, प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार को दो दिनों के लिए पूरे देश में पूर्ण और व्यापक लॉकडाउन रहेगा.

- लॉकडाउन प्रत्येक शनिवार को रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा और प्रत्येक रविवार को रात 11:59 बजे तक जारी रहेगा.

- लॉकडाउन औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों सहित सभी व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर लागू होगा.

- लॉकडाउन के दिनों में किसी भी वाणिज्यिक या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में शादी या अन्य किसी भी प्रकार के समारोह की अनुमति नहीं होगी.

- सभी बाजार बंद रहेंगे. हालांकि, लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, फार्मेसी और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं, जिनमें हवाई और समुद्री बंदरगाह और रेलवे स्टेशन शामिल हैं, संचालित करने की अनुमति होगी.

- लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी अंतर-शहरी मोटरवे, राजमार्ग और सड़कें सभी प्रकार के यातायात के लिए बंद रहेंगी। हालांकि, 'सार्वजनिक परिवहन बसें' इससे मुक्त रहेंगी.

- प्रांतों के मुख्य सचिव लक्षित सब्सिडी प्रदान करने के लिए दो और तीन पहिया वाहनों का उनके मालिकों के नाम पर तत्काल और शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे.

 

 

पहले से महंगाई और कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल और गैस का संकट से बड़ा झटका लगा है.  एलपीजी से लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है. ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पड़ोसी मुल्क योजना बना रहा है.

पाकिस्तान में 11.67 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 3900 से 5135 रुपये तक पहुंच चुकी है, पहले यह 3150 से 3950 रुपये थी. आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सभी पर इसका असर दिखाई दे रहा है. एलपीजी से चलने वाले रिक्शा, बस या मिनी बस जैसे वाहनों के किराए में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले निम्न और मिडिल क्लास के लोगों की जेब ज्यादा ढीली हो रही है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 29 Mar 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Pakistan Breaking News Oil Crisis Abp News Pakistan Government Middle East War Us Iran War Pakistan Lockdown
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