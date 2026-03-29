ईरान जंग के बीच पाकिस्तान को लगा डबल झटका!, महंगा हुआ जेट फ्यूल तो महंगा हुआ किराया

पाकिस्तान की सरकार ने शनिवार (28 मार्च 2026) को लगातार पांचवीं बार हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत बढ़ा दी है. यह बढ़ोतरी पिछले 28 दिनों में की गई है और इसके पीछे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा हुआ तेल संकट बताया जा रहा है. ANI रिपोर्ट के अनुसार,पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने ईंधन की कीमत में 5 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इसके बाद जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर 476.97 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है.

1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है. पहले इसकी कीमत 188 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 476.97 रुपये हो गई है. यानी एक महीने से भी कम समय में 288 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इस महंगे ईंधन का सीधा असर हवाई यात्रियों पर पड़ रहा है. एयरलाइंस ने टिकट के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. इसका मुख्य कारण ईंधन की कमी और तेल का सीमित भंडार बताया जा रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस का खर्च और बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में टिकट के दाम और बढ़ सकते हैं.

पाकिस्तान के बड़े शहरों के बीच टिकट के दाम

घरेलू उड़ानों की बात करें तो कराची से इस्लामाबाद और कराची से लाहौर जैसे बड़े रूट पर एक तरफ का किराया 40,000 रुपये तक पहुंच गया है. वहीं चांस सीट के टिकट में 150 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है.अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है. मिडिल ईस्ट, टोरंटो, पेरिस और मैनचेस्टर जैसे शहरों के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 3 लाख से 7 लाख रुपये के बीच पहुंच गया है. इस बीच सरकार ने हाई-ऑक्टेन पेट्रोल पर 200 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिया है, जिससे महंगाई और बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, जिसका असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है. परिवहन का किराया बढ़ गया है और फल-सब्जियों जैसी जरूरी चीजें भी महंगी हो गई हैं. कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप पर विवाद की खबरें भी सामने आई हैं, जहां कर्मचारी एक लीटर से कम पेट्रोल देने से मना कर रहे हैं.

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