Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में बाढ़ का कहर: मौतों का आंकड़ा 1,127 पार, 4,858 लापता

नेपाल में बाढ़ का कहर: मौतों का आंकड़ा 1,127 पार, 4,858 लापता

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के करीब एक सप्ताह बाद भी तबाही का मंजर जारी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा के करीब एक सप्ताह बाद भी हजारों लोग लापता हैं और सुरक्षा बल लगातार खोज एवं बचाव अभियान चला रहे हैं. नेपाल पुलिस के मुताबिक, बुधवार तक बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है, जबकि 4,858 लोगों की तलाश अब भी जारी है. अब तक सुरक्षा बल प्रभावित इलाकों से 6,541 लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं. इस बीच नेपाल के कई हिस्सों में दोबारा अचानक बाढ़ और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए नए अलर्ट जारी किए गए हैं.

चितवन में सबसे ज्यादा 348 शव बरामद

नेपाल पुलिस के अनुसार, अब तक चितवन से 348, नवलपरासी पूर्व से 217, नवलपरासी पश्चिम से 190 और नुवाकोट से 155 शव बरामद किए गए हैं. इसके अलावा गोरखा से 66, धादिंग से 59, रसुवा से 45 और तनाहूं से 38 शव बरामद हुए हैं. पुलिस ने बताया कि 1,113 शवों का पोस्टमार्टम और कानूनी पहचान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि 95 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं. लापता लोगों के परिजनों को अज्ञात शवों की पहचान में मदद देने के लिए नेपाल पुलिस ने 911 अज्ञात शवों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है.

यह भी पढ़िएः तमिलनाडु के 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन, विजय सरकार ने किया बैन

6,541 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

नेपाल पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा बल अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6,541 लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं. हालांकि, 4,858 लोग अब भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है. अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में 7,912 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. ये जवान खोज और बचाव अभियान के साथ राहत सामग्री के वितरण तथा बरामद शवों के प्रबंधन में भी जुटे हैं. पुलिस की टीमें उच्च जोखिम वाले इलाकों में फंसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, मलबे के कारण बंद सड़कों को साफ करने और स्थानीय प्रशासन व लोगों के साथ मिलकर खोज, बचाव एवं राहत अभियानों के समन्वय का काम कर रही हैं.

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को आई थी अचानक बाढ़

नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के ढहने या हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी. इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई. बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए और कई इलाकों में सड़क, पुल समेत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.

भारत की विशेष सुरंग बचाव टीम ने शुरू किया अभियान

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि भारत की विशेष सुरंग बचाव टीम ने दो पनबिजली परियोजना स्थलों पर सफलता हासिल की है. उन्होंने बताया कि टीम ने चिलिमे में एक सुरंग के अंदर अपनी जगह बनाई है, जबकि लांगटांग में 185 मीटर तक जांच की जा रही है. भारत की टीम प्रभावित इलाकों में सुरंगों से जुड़े बचाव कार्यों में जुटी है और संभावित रूप से फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए अभियान चला रही है.

कई जिलों में अचानक बाढ़ का नया अलर्ट

नेपाल में अधिकारियों ने मंगलवार को देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों के कई जिलों में बाढ़ के खतरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया. लोगों से नदियों और जलधाराओं के आसपास सावधानी बरतने तथा जरूरी एहतियाती कदम उठाने की अपील की गई है. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) की ओर से जारी सूचना के अनुसार, नुवाकोट और रसुवा जिलों में अचानक बाढ़ आने की काफी अधिक आशंका जताई गई है. इन इलाकों में छोटी नदियों और जलधाराओं का जलप्रवाह बढ़ने का अनुमान है.

पूर्वी और मध्य नेपाल के कई जिलों में भी खतरा

ताप्लेजुंग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटांग, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिंधुपालचोक, काभ्रेपलांचोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमांडू और धादिंग समेत पूर्वी और मध्य नेपाल के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बताया गया है. इन इलाकों में अचानक बाढ़ आने का मध्यम स्तर का जोखिम भी जताया गया है. प्राधिकरण ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से मौसम और जलस्तर पर नजर रखने तथा समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी रखने को कहा है.

पश्चिमी नेपाल के लिए भी अलर्ट जारी

प्राधिकरण के मुताबिक, पश्चिमी नेपाल के गोरखा, लमजुंग, डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दार्चुला, बैतड़ी, डडेलधुरा, डोटी, कैलाली और कंचनपुर जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है. एनडीआरआरएमए ने मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए नदी किनारे और अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती उपाय करने की अपील की है.

प्रमुख नदियों के जलस्तर पर नजर

अधिकारियों ने बताया कि कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली और महाकाली नदियों के साथ उनकी सहायक नदियों के जलस्तर पर करीबी नजर रखी जा रही है. इसके अलावा कंकाई, कमला, बबई, पूर्वी राप्ती और पश्चिमी राप्ती नदियों के जलस्तर की भी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके.

21 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात

नेपाल सरकार ने खोज और बचाव अभियानों के लिए 21,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है. प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने तथा राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहे हैं. सुरक्षा बलों और राहत टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना और बाढ़ व मलबे के बीच फंसे लोगों की तलाश करना है.

19 पुल और कई सड़कें बाढ़ में बहीं

विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के सड़क और पुल नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. वाहनों के आवागमन योग्य 19 पुल और कई राजमार्ग तथा प्रमुख सड़कें बाढ़ में बह गई हैं. इनमें से एक पुल नेपाल और चीन के बीच मुख्य जमीनी व्यापार मार्ग का हिस्सा था. इसके अलावा दोनों देशों को जोड़ने वाला रसुवागढ़ी सीमा पार मार्ग भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है. बाढ़ के बाद नेपाल में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. एक तरफ लापता लोगों की तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नए इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

(इनपुट- पीटीआई) 

 

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Nepal Flood NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में बाढ़ का कहर: मौतों का आंकड़ा 1,127 पार, 4,858 लापता
नेपाल में बाढ़ का कहर: मौतों का आंकड़ा 1,127 पार, 4,858 लापता
विश्व
चाकू लिए US के टाइम्स स्क्वायर पहुंची महिला, एक को मार डाला, पुलिस ने किया शूट
चाकू लिए US के टाइम्स स्क्वायर पहुंची महिला, एक को मार डाला, पुलिस ने किया शूट
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
विश्व
Xप्लेन: Gen-Z क्या अनफिट, 75% कंपनियों को नए ग्रेजुएट्स का काम नहीं पसंद, सर्वे का आंकड़ें देखें
Xप्लेन: Gen-Z क्या अनफिट, 75% कंपनियों को नए ग्रेजुएट्स का काम नहीं पसंद, सर्वे का आंकड़ें देखें
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
राजस्थान
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नहीं मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नहीं मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
विश्व
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, हुआ खतरनाक गढ्ढा
पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, हुआ खतरनाक गढ्ढा
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget