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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु के 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन, विजय सरकार ने किया बैन

तमिलनाडु के 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन, विजय सरकार ने किया बैन

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने पर रोक लगाई है. स्मार्टफोन लाने वाले लोगों को इसे काउंटर पर जमा कराना होगा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Sep 2026 09:34 AM (IST)
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विजय सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. मंगलवार से नए नियम लागू हो रहे हैं. स्मार्टफोन साथ लाने वाले श्रद्धालुओं को उन्हें तय काउंटरों पर जमा करना होगा और प्रति फोन 5 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति होगी.

यह पाबंदी हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) मंत्री रमेश ने लगाई है और यह मद्रास हाई कोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुरूप है. ये फैसला तब लिया गया जब मंदिर परिसर के अंदर गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए श्रद्धालुओं, खासकर युवाओं के तस्वीरें लेने, रील्स बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर चिंता जताई गई.

लेनी होगी स्लिप
एक बयान में रमेश ने साफ किया कि बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन को मंदिरों के अंदर ले जाने की इजाजत होगी. नई व्यवस्था के तहत, स्मार्टफोन साथ लाने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रवेश द्वारों पर बने खास काउंटरों पर उन्हें जमा करना होगा. श्रद्धालुओं को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप या प्लास्टिक टोकन दिया जाएगा, जिसे फोन वापस लेते समय उन्हें अपने पास रखना होगा.

कांचीपुरम के मशहूर देवराजस्वामी-अथी वरदार मंदिर में मंगलवार सुबह 6 बजे से यह सिस्टम लागू किया गया. फोन जमा करने के लिए दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो असिस्टेंट तैनात किए गए. इसमें भक्त की फोटो, मोबाइल फोन का मॉडल और फोन नंबर रजिस्टर किया जाता है, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाने और जानकारी वेरिफाई होने के बाद फोन वापस कर दिया जाता है. मंदिर के आस-पास पार्किंग एरिया और दूसरी अहम जगहों पर कई भाषाओं में नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें भक्तों को स्मार्टफोन पर लगी रोक के बारे में जानकारी दी गई है.

पाबंदी पर मिले मिक्स रिएक्शन

इस पाबंदी पर श्रद्धालुओं की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जहां कुछ लोगों ने मंदिरों की पवित्रता और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए इस कदम का स्वागत किया, वहीं दूसरों ने मंदिर प्रशासन के पास जमा किए जाने वाले फोन की सुरक्षा और काउंटर पर लंबी कतारों की संभावना पर सवाल उठाए.

ये भी पढ़ें: फर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Sep 2026 09:34 AM (IST)
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