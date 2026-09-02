तमिलनाडु के 52 मंदिरों में नहीं ले जा सकेंगे स्मार्टफोन, विजय सरकार ने किया बैन

विजय सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. मंगलवार से नए नियम लागू हो रहे हैं. स्मार्टफोन साथ लाने वाले श्रद्धालुओं को उन्हें तय काउंटरों पर जमा करना होगा और प्रति फोन 5 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति होगी.

यह पाबंदी हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) मंत्री रमेश ने लगाई है और यह मद्रास हाई कोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुरूप है. ये फैसला तब लिया गया जब मंदिर परिसर के अंदर गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए श्रद्धालुओं, खासकर युवाओं के तस्वीरें लेने, रील्स बनाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर चिंता जताई गई.

लेनी होगी स्लिप

एक बयान में रमेश ने साफ किया कि बिना कैमरे वाले मोबाइल फोन को मंदिरों के अंदर ले जाने की इजाजत होगी. नई व्यवस्था के तहत, स्मार्टफोन साथ लाने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रवेश द्वारों पर बने खास काउंटरों पर उन्हें जमा करना होगा. श्रद्धालुओं को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप या प्लास्टिक टोकन दिया जाएगा, जिसे फोन वापस लेते समय उन्हें अपने पास रखना होगा.

कांचीपुरम के मशहूर देवराजस्वामी-अथी वरदार मंदिर में मंगलवार सुबह 6 बजे से यह सिस्टम लागू किया गया. फोन जमा करने के लिए दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो असिस्टेंट तैनात किए गए. इसमें भक्त की फोटो, मोबाइल फोन का मॉडल और फोन नंबर रजिस्टर किया जाता है, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाने और जानकारी वेरिफाई होने के बाद फोन वापस कर दिया जाता है. मंदिर के आस-पास पार्किंग एरिया और दूसरी अहम जगहों पर कई भाषाओं में नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें भक्तों को स्मार्टफोन पर लगी रोक के बारे में जानकारी दी गई है.

पाबंदी पर मिले मिक्स रिएक्शन

इस पाबंदी पर श्रद्धालुओं की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जहां कुछ लोगों ने मंदिरों की पवित्रता और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए इस कदम का स्वागत किया, वहीं दूसरों ने मंदिर प्रशासन के पास जमा किए जाने वाले फोन की सुरक्षा और काउंटर पर लंबी कतारों की संभावना पर सवाल उठाए.

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