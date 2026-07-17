चीन में लैंडस्लाइट की प्राकृतिक आपदा से जुड़ी घटना सामने आई है. यहां शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी चीन के शहर चोंगकिंग में जमीन खिसक गई. इससे रिहायशी इमारतें दब गईं. करीबन 1,100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा है. यहां कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर है. इसके अलावा रेस्क्यू कोलेकर भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जांच के निर्देश दिए हैं.

8 लोगों की मौत, 34 लोग लापता

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जमीन खिसकने की घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं. काउंटी चीफ रेन जुजियांग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फंसे हुए 18 लोगों को बचाया गया. इनमें 8 की मौत हो गई. सरकारी चैनल सीसीटीवी की मानें तो चोंगकिंग की पेंगशुई काउंटी में यह घटना सुबह 9:08 बजे जमीन खिसकने से हुई. भारी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी की ढलान से नीचे आ गिरीं हैं. इससे 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतें दब गईं.

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लैंडस्लाइड वाली जगह पर पानी, बिजली, गैस की सप्लाई काटी

इसके अलावा ज्यादा नुकसान से बचने के लिए लैंडस्लाइड वाली जगह के 1 किमी के दायरे में पानी, बिजली और गैस की सप्लाई काट दी गई. कई बिजली के खंबे दब गए. जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें पहाड़ का एक हिस्सा रिहायशी इलाके में गिर गया. मलबे के नीचे दबे इलाके के पास कई इमारतें थीं. रेस्क्यू टीम मलबे की तलाशी ले रही हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुश्किलें आई हैं. 800 से ज्यादा बचावकर्मी मौजूद थे. सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो में नारंगी रंग की वर्दी पहने बचावकर्मी मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करते दिखे. रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक जीवित व्यक्ति को बाहर निकाला. लगभग 5 और 15 मंजलिा ऊंची दो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं. लैंडस्लाइड की वजह बारिश बताई गई है. यह वुजियांग नदी के हिस्से के पास हुआ है. इस इलाके में करीबन 8 हजार से ज्यादा राहत सामाग्री भेजी गई हैं. इसमें टेंट, फोल्डिंग बेड और परिवारों को लिए इमरजेंसी किट शामिल है.

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