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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन में तेज बारिश से चोंगकिंग शहर में खिसकी जमीन, अब तक 8 लोगों की मौत; 10 से ज्यादा इमारतें धंसी

चीन में तेज बारिश से चोंगकिंग शहर में खिसकी जमीन, अब तक 8 लोगों की मौत; 10 से ज्यादा इमारतें धंसी

फंसे हुए 18 लोगों को बचाया गया. इनमें 8 की मौत हो गई. चोंगकिंग की पेंगशुई काउंटी में यह घटना सुबह 9:08 बजे जमीन खिसकने से हुई. भारी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी की ढलान से नीचे आ गिरीं हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Jul 2026 10:46 PM (IST)
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चीन में लैंडस्लाइट की प्राकृतिक आपदा से जुड़ी घटना सामने आई है. यहां शुक्रवार को दक्षिण पश्चिमी चीन के शहर चोंगकिंग में जमीन खिसक गई. इससे रिहायशी इमारतें दब गईं. करीबन 1,100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा है. यहां कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर है. इसके अलावा रेस्क्यू कोलेकर भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जांच के निर्देश दिए हैं. 

8 लोगों की मौत, 34 लोग लापता

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जमीन खिसकने की घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं. काउंटी चीफ रेन जुजियांग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फंसे हुए 18 लोगों को बचाया गया. इनमें 8 की मौत हो गई. सरकारी चैनल सीसीटीवी की मानें तो चोंगकिंग की पेंगशुई काउंटी में यह घटना सुबह 9:08 बजे जमीन खिसकने से हुई. भारी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी की ढलान से नीचे आ गिरीं हैं. इससे 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतें दब गईं. 

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लैंडस्लाइड वाली जगह पर पानी, बिजली, गैस की सप्लाई काटी

इसके अलावा ज्यादा नुकसान से बचने के लिए लैंडस्लाइड वाली जगह के 1 किमी के दायरे में पानी, बिजली और गैस की सप्लाई काट दी गई. कई बिजली के खंबे दब गए. जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें पहाड़ का एक हिस्सा रिहायशी इलाके में गिर गया. मलबे के नीचे दबे इलाके के पास कई इमारतें थीं. रेस्क्यू टीम मलबे की तलाशी ले रही हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुश्किलें आई हैं. 800 से ज्यादा बचावकर्मी मौजूद थे. सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो में नारंगी रंग की वर्दी पहने बचावकर्मी मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करते दिखे. रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक जीवित व्यक्ति को बाहर निकाला. लगभग 5 और 15 मंजलिा ऊंची दो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं. लैंडस्लाइड की वजह बारिश बताई गई है. यह वुजियांग नदी के हिस्से के पास हुआ है. इस इलाके में करीबन 8 हजार से ज्यादा राहत सामाग्री भेजी गई हैं. इसमें टेंट, फोल्डिंग बेड और परिवारों को लिए इमरजेंसी किट शामिल है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 17 Jul 2026 10:44 PM (IST)
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