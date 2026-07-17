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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप-नेतन्याहू में दरार? यूएस प्रेसिडेंट नहीं दिया मिलने का समय, इजरायली पीएम ने रद्द की वाशिंगटन यात्रा

ट्रंप-नेतन्याहू में दरार? यूएस प्रेसिडेंट नहीं दिया मिलने का समय, इजरायली पीएम ने रद्द की वाशिंगटन यात्रा

ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से नेतन्याहू छह बार ओवल ऑफिस आ चुके हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा है. इस बार नेतन्याहू का दौरा रद्द कर दिया गया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 11:06 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में दोबारा शुरू जंग के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में दरार साफ तौर पर देखने को मिल रही है. दो हफ्तों तक कोशिश करने के बाद भी नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने का समय नहीं  दिया गया. इसके बाद नेतन्याहू ने अगले हफ्ते होने वाले अपने अमेरिकी दौरे को रद्द कर दिया.

छह बार ओवल ऑफिस जा चुके हैं नेतन्याहू

डेढ़ साल पहले ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से नेतन्याहू छह बार ओवल ऑफिस आ चुके हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा है. इनमें से हर मीटिंग कुछ घंटों या दिनों के अंदर तय हो गई थी. इस बार, नेतन्याहू दो हफ्ते से ज्यादा समय से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली. ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में Axios को बताया था कि नेतन्याहू ने उन्हें 250वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए फोन किया था और व्हाइट हाउस में उनसे मिलने की इच्छा जताई थी.

ट्रंप ने पहले जताई थी मिलने की ईच्छा

ट्रंप ने उस समय कहा था कि अंकारा में हुए नाटो समिट से लौटने के बाद नेतन्याहू उनसे मिल सकते हैं. जैसे-जैसे दिन बीतते गए और ट्रंप समिट से लौट भी आए, लेकिन कोई मीटिंग तय नहीं हुई. पूर्व सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन की खबर के बाद, नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि वह अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं. इसमें कहा गया था कि वह सोमवार (20 जुलाई 2026) को ट्रंप से मिलने वाले थे.

इजरायली सुरक्षा अधिकारी पहुंच चुके थे यूएस

नेतन्याहू के ऑफिस ने इजरायली वायु सेना को उनका सरकारी विमान तैयार रखने के लिए भी कहा और प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा अधिकारियों की एक एडवांस टीम वॉशिंगटन भेज दी. हालांकि, गुरुवार (16 जुलाई) सुबह नेतन्याहू के ऑफिस ने घोषणा की थी कि उनका प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया है, गई है क्योंकि ग्राहम लिंडसे का अंतिम संस्कार टाल दिया गया था.

Published at : 17 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Isreal DONALD Trump
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