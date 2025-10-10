हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनोबेल प्राइज जीतने के बाद मारिया कोरिना का चौंकाने वाला बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को किस बात का दिया क्रेडिट?

नोबेल प्राइज जीतने के बाद मारिया कोरिना का चौंकाने वाला बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को किस बात का दिया क्रेडिट?

Nobel Peace Prize 2025: नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले मारिया कोरिना मचाडो ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित कर दिया. उन्होंने कहा कि यह पहचान हमारे काम कर को पूरा करने के लिए एक प्रेरणा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया. इसके साथ ही बार-बार नोबेल पुरस्कार के लिए खुद को सबसे बड़ा दावेदार बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूट गया. इस बीच मारिया कोरिना ने कहा कि वह वेनेजुएला के मुद्दे पर समर्थन के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार समर्पित करती हैं.

क्या बोलीं मारिया कोरिना मचाडो?

मारिया कोरिना मचाडो ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "सभी वेनेज़ुएलावासियों के संघर्ष की मिली यह पहचान हमारे काम कर को पूरा करने के लिए एक प्रेरणा है. हम जीत की दहलीज पर है. पहले से कहीं अधिक आजादी और लोकतंत्र पाने के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को अपने मुख्य सहयोगी के रूप में भरोसा करते हैं."

मारिया कोरिना का ट्रंप को लेकर बड़ा बयान

उन्होंने कहा, "मैं यह पुरस्कार वेनेज़ुएला के पीड़ित लोगों और हमारे उद्देश्य के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित करती हूं." नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव के संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला लिया है.

इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार काफी चर्चा में था. पाकिस्तान, इजरायल, रूस, अजरबैजान, थाईलैंड, आर्मेनिया और कंबोडिया जैसे कई देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नामांकित किया था. इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इस वर्ष 338 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 94 संगठन और विभिन्न क्षेत्रों के 244 लोग शामिल हैं.

Published at : 10 Oct 2025 07:54 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News Nobel Peace Prize 2025 María Corina Machado
