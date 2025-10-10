तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने अपने भारत दौरे के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में अब आतंकवादी समूहों की कोई मौजूदगी नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह भी शांति की दिशा में कदम बढ़ाए. मुतक्की का यह दौरा अफगानिस्तान और भारत के बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने के समय हुआ. भारत की धरती पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी. अमीर खान मुतक्की ने कहा-पाकिस्तान हमारी हिम्मत को परखने की कोशिश नहीं करें, किसी तरह की हिमाकत करने से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से हमारे बारे में जाकर पूछ लें.

अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म

मुतक्की ने मीडिया से कहा, 'अफगानिस्तान में कोई आतंकवादी नहीं है. हमारी जमीन का एक इंच भी आतंकवादियों के नियंत्रण में नहीं है. 2021 में जिस अफगानिस्तान के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया था, वह अब पूरी तरह बदल गया है.' उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और अन्य देश भी आतंकवादियों के खिलाफ वैसा ही कदम उठाएं जैसे अफगानिस्तान ने शांति के लिए किया.

पाकिस्तान को चेतावनी

मुतक्की ने कहा कि हाल ही में काबुल के पास हुए ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है. उन्होंने कहा, “समस्याओं को इस तरह हल नहीं किया जा सकता. अफगानिस्तान अब शांत और प्रगतिशील देश है. कोई भी इस शांति में बाधा नहीं डाल सकता.” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अफगानों की बहादुरी को कोई चुनौती न दे.

तालिबानी मंत्री ने की भारत की सहारना

मुतक्की ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हालिया भूकंप के समय भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया. उन्होंने कहा, “अफगानिस्तान भारत को करीबी मित्र मानता है. हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते आपसी सम्मान, व्यापार और जन संपर्क पर आधारित हों. इसके लिए हम परामर्शी प्रणाली बनाने के लिए तैयार हैं.”

व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

मुतक्की ने भारत-अफगानिस्तान व्यापार को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि दोनों देशों को अमेरिका के साथ संयुक्त वार्ता करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि व्यापार मार्गों को खुला रखना जरूरी है, अन्यथा व्यापार प्रभावित होता है. उन्होंने अमेरिकी टैरिफ और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया.