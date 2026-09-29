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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ईरान से हर डील को तैयार, सामने रख दी ये बड़ी शर्त

ट्रंप ईरान से हर डील को तैयार, सामने रख दी ये बड़ी शर्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अंतिम समझौते में प्रतिबंधों से राहत और फ्रीज संपत्तियां जारी करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमाणु मुद्दे पर ठोस प्रगति जरूरी होगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते के लिए प्रतिबंधों में राहत देने और ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने पर तैयार हो सकते हैं. हालांकि, इसके लिए तेहरान को परमाणु मुद्दे पर ठोस प्रगति दिखानी होगी. 

सीएनएन से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी है. यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश चल रही है.

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मध्यस्थों के जरिए चल रही सकारात्मक बातचीत

अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका मध्यस्थों के जरिए ईरान के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत कर रहा है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि परमाणु मुद्दों का समाधान किए बिना कोई समझौता नहीं हो सकता. 

ट्रंप ने शनिवार को ईरान के उस ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात कही गई थी. ट्रंप ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताया था.

इस सप्ताह फिर हो सकती है बातचीत

रविवार को ट्रंप ने एक्सियोस से कहा था कि उन्हें इस सप्ताह ईरान के साथ और बातचीत होने की उम्मीद है. अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं.

ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर कहा कि तेहरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह का समझौता नहीं है जिसे अमेरिका करना चाहता है. ट्रंप के मुताबिक, यह ऐसी शर्तें हैं जिन पर अमेरिका शायद एक साल पहले सहमत हो सकता था. उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी स्थिति को जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ा दिया.

परमाणु मुद्दे पर ईरान ने दिखाया लचीलापन

अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ईरान ने संकेत दिया है कि वह परमाणु मुद्दे पर अपने रुख में लचीलापन दिखाने को तैयार है. हालांकि, दोनों पक्ष अभी इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि इन प्रतिबद्धताओं को कब और किस समय लागू किया जाएगा.

इससे संकेत मिलता है कि बातचीत में परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे सबसे अहम बने हुए हैं. अमेरिका की ओर से किसी अंतिम समझौते के लिए इन्हीं मुद्दों पर ठोस प्रगति को जरूरी बताया जा रहा है.

अमेरिका को ईरान की नीयत पर भरोसा नहीं

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने रविवार को सीएनएन के जेक टैपर से बातचीत में कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को इसलिए खारिज किया क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि तेहरान बातचीत को गंभीरता और ईमानदारी से आगे बढ़ा रहा है. वॉल्ट्ज के मुताबिक, ईरान की ओर से बातचीत शुरू करने से पहले ही सभी रियायतें मांगना अमेरिका को स्वीकार्य नहीं था.

यह भी पढ़िएः FBI की 'टेन मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल हुआ गोल्डी बराड़, 10 लाख डॉलर इनाम की घोषणा

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 06:50 AM (IST)
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