ट्रंप ईरान से हर डील को तैयार, सामने रख दी ये बड़ी शर्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते के लिए प्रतिबंधों में राहत देने और ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने पर तैयार हो सकते हैं. हालांकि, इसके लिए तेहरान को परमाणु मुद्दे पर ठोस प्रगति दिखानी होगी.

सीएनएन से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी है. यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश चल रही है.

मध्यस्थों के जरिए चल रही सकारात्मक बातचीत

अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका मध्यस्थों के जरिए ईरान के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत कर रहा है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि परमाणु मुद्दों का समाधान किए बिना कोई समझौता नहीं हो सकता.

ट्रंप ने शनिवार को ईरान के उस ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात कही गई थी. ट्रंप ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताया था.

इस सप्ताह फिर हो सकती है बातचीत

रविवार को ट्रंप ने एक्सियोस से कहा था कि उन्हें इस सप्ताह ईरान के साथ और बातचीत होने की उम्मीद है. अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं.

ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर कहा कि तेहरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह का समझौता नहीं है जिसे अमेरिका करना चाहता है. ट्रंप के मुताबिक, यह ऐसी शर्तें हैं जिन पर अमेरिका शायद एक साल पहले सहमत हो सकता था. उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी स्थिति को जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ा दिया.

परमाणु मुद्दे पर ईरान ने दिखाया लचीलापन

अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, ईरान ने संकेत दिया है कि वह परमाणु मुद्दे पर अपने रुख में लचीलापन दिखाने को तैयार है. हालांकि, दोनों पक्ष अभी इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि इन प्रतिबद्धताओं को कब और किस समय लागू किया जाएगा.

इससे संकेत मिलता है कि बातचीत में परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे सबसे अहम बने हुए हैं. अमेरिका की ओर से किसी अंतिम समझौते के लिए इन्हीं मुद्दों पर ठोस प्रगति को जरूरी बताया जा रहा है.

अमेरिका को ईरान की नीयत पर भरोसा नहीं

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने रविवार को सीएनएन के जेक टैपर से बातचीत में कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को इसलिए खारिज किया क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि तेहरान बातचीत को गंभीरता और ईमानदारी से आगे बढ़ा रहा है. वॉल्ट्ज के मुताबिक, ईरान की ओर से बातचीत शुरू करने से पहले ही सभी रियायतें मांगना अमेरिका को स्वीकार्य नहीं था.

यह भी पढ़िएः FBI की 'टेन मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल हुआ गोल्डी बराड़, 10 लाख डॉलर इनाम की घोषणा