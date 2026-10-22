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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हमले में 1 भारतीय की मौत, दूतावास ने दिया अपडेट

सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हमले में 1 भारतीय की मौत, दूतावास ने दिया अपडेट

सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे पर देर रात हुए एक हमले में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 22 Oct 2026 01:42 PM (IST)
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यमन के हूती विद्रोहियों के हमले तेज होते जा रहे हैं. देर रात सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे पर हुए एक हमले में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. मरने वाले लोगों में एक भारतीय शामिल है. इसकी जानकारी दूतावास ने दी है. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान में बताया कि बुधवार को हुए इस हमले में एक सऊदी नागरिक और एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई.

दूतावास ने दी जानकारी

सोशल मीडिया पर एंबेसी ने पोस्ट करके इस हमले के बारे में बताया है. उन्होंने लिखा, ''सऊदी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कल रात दम्मम हवाई अड्डे पर हुए हमले में जान गंवाने वाले दो लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था, और दो अन्य भारतीय नागरिक घायल हुए हैं. हम और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और प्रभावित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों और उनके प्रियजनों के साथ हैं, और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.''

ईरान समर्थित हूतियों ने इस हमले पर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है. सऊदी उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि हमले में घायल लोगों को मामूली से लेकर गंभीर चोटें आई हैं और हवाई अड्डे को हुए भौतिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

हूतियों के हमलों का हाल के हफ्तों में सऊदी अरब के तेल और नागरिक बुनियादी ढांचे पर पैमाना अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है, जिसके चलते रियाद को अपना मुख्य हवाई अड्डा बंद करना पड़ा है और एक बड़े निवेश सम्मेलन को टालना पड़ा है. एएफपी (AFP) के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर की गई गणना के अनुसार इस महीने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हुए हमलों में कुल 22 लोग मारे गए हैं.

ये भी पढ़ें: भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 22 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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Saudi Arab Houthi Breaking News Abp News Dammam Airport
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