सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हमले में 1 भारतीय की मौत, दूतावास ने दिया अपडेट

यमन के हूती विद्रोहियों के हमले तेज होते जा रहे हैं. देर रात सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे पर हुए एक हमले में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. मरने वाले लोगों में एक भारतीय शामिल है. इसकी जानकारी दूतावास ने दी है. नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान में बताया कि बुधवार को हुए इस हमले में एक सऊदी नागरिक और एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई.

दूतावास ने दी जानकारी

सोशल मीडिया पर एंबेसी ने पोस्ट करके इस हमले के बारे में बताया है. उन्होंने लिखा, ''सऊदी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कल रात दम्मम हवाई अड्डे पर हुए हमले में जान गंवाने वाले दो लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था, और दो अन्य भारतीय नागरिक घायल हुए हैं. हम और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और प्रभावित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों और उनके प्रियजनों के साथ हैं, और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.''

Saudi authorities have informed that one Indian national was among two people who unfortunately lost their lives in the attack on Dammam airport yesterday night and two Indian nationals were injured. We are ascertaining further details and contacting the affected families. Our thoughts and prayers are with the family and loved ones of the deceased and we wish speedy recovery of the injured. @MEAIndia — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 22, 2026

ईरान समर्थित हूतियों ने इस हमले पर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है. सऊदी उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि हमले में घायल लोगों को मामूली से लेकर गंभीर चोटें आई हैं और हवाई अड्डे को हुए भौतिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

हूतियों के हमलों का हाल के हफ्तों में सऊदी अरब के तेल और नागरिक बुनियादी ढांचे पर पैमाना अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है, जिसके चलते रियाद को अपना मुख्य हवाई अड्डा बंद करना पड़ा है और एक बड़े निवेश सम्मेलन को टालना पड़ा है. एएफपी (AFP) के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर की गई गणना के अनुसार इस महीने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हुए हमलों में कुल 22 लोग मारे गए हैं.

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