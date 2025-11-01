सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, जेद्दा में करता था फिटर का काम; पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली

सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, जेद्दा में करता था फिटर का काम; पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली

झारखंड के श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वो विजय कुमार महतो के शव को स्वदेश लाने के लिए सऊदी अरब में भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Nov 2025 09:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले एक 27 वर्षीय युवक की सऊदी अरब में पुलिस और शराब तस्करों के बीच हुई गोलीबारी में जान चली गई. डुमरी प्रखंड के दुधपनिया गांव का निवासी विजय कुमार महतो पिछले 9 महीनों से सऊदी में एक निजी कंपनी में टावर लाइन फिटर का काम कर रहा था.

अधिकारियों के अनुसार, महतो की 16 अक्टूबर को जेद्दा में मौत हो गई थी. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उनके परिवार ने शुरू में माना था कि घायल होने के बाद विजय महतो बच गया था. 

गोलीबारी में हो गई विजय कुमार महतो की मौत

प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने कहा, 'उन्होंने (विजय कुमार महतो) ने अपनी पत्नी बसंती देवी को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह गोलीबारी में फंस गए हैं और उन्हें चोट लगी है.' अली ने आगे बताया, 'देवी ने अपने ससुराल वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन उन्हें लगा कि उसका इलाज चल रहा है. 24 अक्टूबर को ही उसकी कंपनी ने परिवार को बताया कि गोलीबारी में उसकी मौत हो गई है.'

सिकंदर ने बताया कि जेद्दा पुलिस और अवैध शराब व्यापार से जुड़े एक जबरन वसूली गिरोह के बीच गोलीबारी हुई. झारखंड श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे महतो के शव को स्वदेश लाने के लिए सऊदी अरब में भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

सऊदी अरब से गिरिडीह शव लाने की कोशिश
प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम लीडर शिखा लाकड़ा ने पुष्टि की कि विभाग को घटना की सूचना मिली है और गिरिडीह शव वापस भेजने का औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है. लाकड़ा ने पीटीआई को बताया, 'हमने तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क किया और जेद्दा पुलिस अधिकारियों से संपर्क करके औपचारिकताएं पूरी करने और शव को उसके पैतृक स्थान वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.'

अली ने कहा कि उन्होंने राज्य श्रम विभाग और गिरिडीह जिला प्रशासन को महतो के परिवार की सहायता करने और सऊदी अधिकारियों से मुआवजा मांगने के लिए सचेत कर दिया है. 

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश-पाकिस्तान की दोस्ती पर सेना अलर्ट! नौसेना की तैयारी तेज, फरवरी 2026 में क्या होने वाला है?

Published at : 01 Nov 2025 09:37 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia JHARKHAND Vijay Kumar Mahato
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की जापान-कनाडा समेत कई देशों को वॉर्निंग!
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की देशों को वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
Advertisement

वीडियोज

सगे बेटे पर पापी मां की खूनी नजर
Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की जापान-कनाडा समेत कई देशों को वॉर्निंग!
'अमेरिका की ओर मत जाओ, अगर....', ट्रंप से मीटिंग के बाद जिनपिंग की देशों को वॉर्निंग!
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
दिल्ली-NCR में अभी भी सांस लेना मुश्किल! खराब श्रेणी में है AQI, जानें कितना है प्रदूषण का स्तर
बॉलीवुड
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
क्या भेड़िया और थामा आएंगे आमने- सामने? आयु्ष्मान खुराना ने तोड़ दी चुप्पी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम
विश्व
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, जेद्दा में करता था फिटर का काम; पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
सऊदी अरब में 27 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लगी थी गोली
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
फूड
डिनर पार्टी में डालें टेस्ट का तड़का, ट्राई करें ये यूनिक मशरूम रेसिपी आइडियाज
डिनर पार्टी में डालें टेस्ट का तड़का, ट्राई करें ये यूनिक मशरूम रेसिपी आइडियाज
जनरल नॉलेज
Bihar Elections 2025: 2010 से 2025 तक, बिहार चुनाव में कितनी बढ़ी महिला उम्मीदवारों की भागीदारी?
2010 से 2025 तक, बिहार चुनाव में कितनी बढ़ी महिला उम्मीदवारों की भागीदारी?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget