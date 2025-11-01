हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बांग्लादेश-पाकिस्तान की दोस्ती पर सेना अलर्ट! नौसेना की तैयारी तेज, फरवरी 2026 में क्या होने वाला है?

बांग्लादेश-पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों पर भारतीय नौसेना उपप्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाएं हालात पर नजर रख रही हैं और जरूरी कदम उठा रही हैं. अमेरिका-रूस भी मिलन अभ्यास में शामिल होंगे.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 01 Nov 2025 07:59 AM (IST)
भारतीय नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने कहा है कि भारत की तीनों सेनाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों पर करीबी नजर रख रही हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी हालात और घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और जरूरी कदम उठा रहे हैं.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में बने अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से अपने संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. नई सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस से हाल ही में पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शामशाद मिर्जा ने मुलाकात की. इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई. बैठक में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान, सीनियर सचिव लमिया मोर्शेद और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हेदर मौजूद थे.

वाइस एडमिरल वात्सायन ने क्या बताया?

वाइस एडमिरल वात्सायन ने यह भी बताया कि आने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन अभ्यास में अमेरिका और रूस दोनों हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा, “दोनों देशों ने अपने जहाज भेजने की पुष्टि की है और कुछ विमान भी आने की उम्मीद है.” उन्होंने बताया कि अब तक 55 देशों ने इन आयोजनों में भाग लेने की इच्छा जताई है, और आने वाले महीनों में यह संख्या और बढ़ सकती है.

वाइस एडमिरल वात्सायन ने कहा कि हिंद महासागर में हमेशा 40 से 50 विदेशी जहाज मौजूद रहते हैं, जिनकी गतिविधियों पर भारतीय नौसेना लगातार नजर रखती है. उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि कौन से जहाज कहां हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं. हिंद महासागर दुनियाभर के तेल और माल परिवहन का मुख्य रास्ता है, और इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं जैसे समुद्री डकैती, मानव तस्करी और नशे की तस्करी.”

उन्होंने बताया कि इस साल नौसेना ने 10 जहाज और एक पनडुब्बी शामिल की है और दिसंबर तक चार और जहाज शामिल किए जाएंगे. अगले साल 19 और जहाज शामिल होने की संभावना है.

वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कही ये बात

नौसेना अभियानों के महानिदेशक वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा कि गुजरात तट और उत्तरी अरब सागर में चल रहे त्रि-सेना अभ्यास का उद्देश्य थल, जल और वायु सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है. इसमें कोस्ट गार्ड, BSF और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं. इस अभ्यास में 20-25 नौसेना जहाज और 40 से अधिक वायुसेना के लड़ाकू व सहयोगी विमान भाग ले रहे हैं.

2026 में होगा IFR का आयोजन

भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) का आयोजन करेगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 फरवरी को नौसेना बेड़े की समीक्षा करेंगी.

Published at : 01 Nov 2025 07:59 AM (IST)


