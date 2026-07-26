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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान तनाव के बीच ट्रंप-नेतन्याहू की मीटिंग का क्या होगा एजेंडा? खुद इजरायली PM ने बताया

ईरान तनाव के बीच ट्रंप-नेतन्याहू की मीटिंग का क्या होगा एजेंडा? खुद इजरायली PM ने बताया

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका दौरे के दौरान उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में ईरान, वेस्ट बैंक की सुरक्षा स्थिति और ICC प्रमुख मुद्दे होंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी होने वाली बैठक में ईरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होगा. इसके अलावा वेस्ट बैंक में चल रहे सुरक्षा अभियान और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी.

अमेरिका रवाना होने से पहले वीकली कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर वॉशिंगटन जा रहे हैं. वहां वह ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ईरान की स्थिति सहित कई लंबित मुद्दों पर बातचीत करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि वह दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की स्मृति सभा में भी शामिल होंगे. नेतन्याहू ने ग्राहम को इजरायल का एक सच्चा और पुराना मित्र बताया.

वेस्ट बैंक में चल रहे सुरक्षा अभियानों का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों को गांवों में जाकर तलाशी लेने, हथियार जब्त करने और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर कार्रवाई की गई है और यह अभियान अभी भी जारी है.

नेतन्याहू ने कहा कि नब्लस के एक अस्पताल में भी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जहां कुछ संदिग्ध लोग छिपे हुए थे. उन्होंने बताया कि कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और कुछ आरोपितों के घरों को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है. उनके अनुसार सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें: Iran-US War: 13 दिन बाद रुके अमेरिकी अटैक ! जानें ट्रंप ने ईरान पर हमले टालने का क्यों लिया फैसला

नेतन्याहू ने की ICC की आलोचना

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) की भी कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि हाल की घटनाओं ने ICC के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के तत्कालीन मुख्य अभियोजक करीम खान पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.

नेतन्याहू का दावा 

नेतन्याहू का दावा है कि करीम खान ने इजरायल की न्याय व्यवस्था की समीक्षा करने की अपनी बात वापस ले ली और बाद में उनके तथा पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई. नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि यह कदम अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए उठाया गया था. उन्होंने कहा कि अब करीम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई से उनके कथित इरादे और ICC के भीतर मौजूद समस्याएं सामने आ गई हैं. नेतन्याहू के अनुसार यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 26 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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