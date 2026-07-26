#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबर्लिन प्राइड इवेंट में आतंकी हमला, LGBTQ इवेंट में भीड़ में वैन घुसने से 1 की मौत, 16 घायल

बर्लिन प्राइड इवेंट में आतंकी हमला, LGBTQ इवेंट में भीड़ में वैन घुसने से 1 की मौत, 16 घायल

जर्मनी के बर्लिन में प्राइड सेलिब्रेशन के लिए जमा भीड़ में एक वैन घुस गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हमलावर की पहचान इस्लामिस्ट ग्रुप से जुड़े व्यक्ति के तौर पर की गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

जर्मनी के बर्लिन में शनिवार को प्राइड सेलिब्रेशन के लिए जमा भीड़ में एक वैन घुस गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं. इस घटना के बाद पुलिस को कार्यक्रम बंद कराना पड़ा. एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि वैन शहर के टियरगार्टन पार्क में घुस गई. यह जगह वही थी, जहां से कुछ समय पहले 'प्राइड मार्च' गुजरा था और कई लोगों को टक्कर मारने के बाद वैन पेड़ से टकरा गई. पुलिस ने बताया कि कुछ लोग गंभीर घायल हुए हैं. 

बर्लिन पुलिस के अधिकारी फ्लोरियन नाथ ने बताया कि संभावित संदिग्धों की तलाश की जा रही है. बाद में पुलिस प्रवक्ता अलेक्जेंडर क्लूट ने AP को बताया कि अधिकारियों को अभी तक घटना के संभावित मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. रॉयटर्स के अनुसार, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद के लिए आपातकालीन कर्मियों ने राइशस्टैग के पास एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड बनाया. पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों को जानलेवा चोटें आई हैं. एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच रही थीं, इसलिए पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से तुरंत जगह खाली करने को कहा है. 

रॉयटर्स के मुताबिक, बर्लिन पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध हमलावर की पहचान शहर के इस्लामिस्ट ग्रुप से जुड़े व्यक्ति के तौर पर की गई है, हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी. हमने संदिग्ध अपराधी की पहचान कर ली है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है.

जर्मन चांसलर ने क्या बताया
जर्मन चांसलर फ़्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि वह और गृह मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए ज़ोर देंगे कि हमले की पूरी जांच हो और ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिले. बर्लिन के मेयर काई वेग्नर ने इसे शहर के आज़ाद और खुले समाज पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण 'प्राइड मार्च' के बाद हुई रैली पर बेरहमी से हमला किया गया.

बर्लिन में हज़ारों लोग परेड में शामिल होने के लिए जमा हुए थे. जर्मनी में इसे 'क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे' के नाम से जाना जाता है और यह यूरोप के सबसे बड़े LGBTQ+ आयोजनों में से एक है. हमले की वजह से कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन उससे पहले 80 से ज़्यादा झांकियां इसमें शामिल हो चुकी थीं.

क्वीर लोगों के प्रति बढ़ रही नफरत
आयोजकों के मुताबिक, इस साल की परेड की थीम "टेकिंग अ स्टैंड इज़ हॉट" (अपनी बात पर डटे रहना शानदार) थी. यह थीम जर्मनी में क्वीर लोगों के प्रति बढ़ती नफरत के जवाब में रखी गई थी. इससे पहले दिन में इस कार्यक्रम के विरोध में दक्षिणपंथी गुट के एक काउंटर-प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस का विरोध करने पर एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें

‘आप 2017 तक UP की सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं...’, जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर ओवैसी का अखिलेश यादव पर निशाना

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Berlin Germany TERROR ATTACK Pride Event
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बर्लिन प्राइड इवेंट में आतंकी हमला, LGBTQ इवेंट में भीड़ में वैन घुसने से 1 की मौत, 16 घायल
बर्लिन प्राइड इवेंट में आतंकी हमला, LGBTQ इवेंट में भीड़ में वैन घुसने से 1 की मौत, 16 घायल
विश्व
ईरान का खौफ या कोई और वजह? तुर्किए दौरे पर जाने के दौरान ट्रंप के विमान ने बदला रास्ता
ईरान का खौफ या कोई और वजह? तुर्किए दौरे पर जाने के दौरान ट्रंप के विमान ने बदला रास्ता
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
विश्व
'नौल' का कहर: चीन में रेड अलर्ट, तूफान से पहले थमी रफ्तार; 410 उड़ानें और 150 ट्रेनें रद्द
'नौल' का कहर: चीन में रेड अलर्ट, तूफान से पहले थमी रफ्तार; 410 उड़ानें और 150 ट्रेनें रद्द
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
टेलीविजन
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
इंडिया
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget