हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वMiddle East Conflict: इजरायल के PM नेतन्याहू का बड़ा दावा, कहा- एयर स्ट्राइक में IRGC के नेवी कमांडर को मार गिराया

Middle East Conflict: इजरायल के PM नेतन्याहू का बड़ा दावा, कहा- एयर स्ट्राइक में IRGC के नेवी कमांडर को मार गिराया

Iran Israel War: तंगसीरी की मौत का खुलासा सबसे पहले इजरायली मीडिया ने सैन्य अधिकारी के हवाले से किया. इसमें बताया बंदर अब्बास शहर में हुए हमलों में IRGC के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को मार दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 26 Mar 2026 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि एयर स्ट्राइक में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी मारे गए हैं. उन्होंने वीडियो में कहा है कि उनकी सेना पूरी ताकत के साथ मुकाबला करती रहेगी. बुधवार रात, आईआरजीसी नेवी के कमांडर को मार गिराया गया. अलीरेजा तंगसीरी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहरा लगा रखा था. 

नेतन्याहू से पहले देश के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तंगसीरी की मौत के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने भी वीडियो संदेश जारी किया और अपने बयान में कहा, 'बुधवार रात, एक सटीक और खतरनाक ऑपरेशन में, आईडीएफ ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी कमांडर, तंगसिरी और नेवल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों संग खत्म कर दिया.'

तंगसीरी की मौत का खुलासा सबसे पहले इजरायली मीडिया ने इजरायली सैन्य अधिकारी के हवाले से किया था. इसने दावा किया है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास शहर पर किए गए हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के नेवी कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को मार दिया. अलीरेजा तंगसीरी आईआरजीसी नेवी के प्रमुख थे.उन्हें ईरान की समुद्री सैन्य रणनीति का अहम चेहरा माना जाता था. 

तंगसीरी की होर्मुज पर जहाजों की निगरानी में रही थी बड़ी भूमिका

होर्मुज में जहाजों की निगरानी और सैन्य कार्रवाई में उनकी बड़ी भूमिका रही है. दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत में जन्मे तंगसीरी, ईरान-इराक युद्ध और तथाकथित टैंकर युद्ध (यह 1980 के दशक में ईरान के साथ अमेरिका का पहला संघर्ष था) में अहम भूमिका निभाने के बाद आईआरजीसी नेवी का हिस्सा बने. तंगसीरी ने बंदर अब्बास में आईआरजीसी नेवी के पहले नेवल डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाली. 2010 से 2018 तक डिप्टी कमांडर के तौर पर काम किया, जिसके बाद उन्होंने फोर्स के चीफ का पद संभाला. 

इजरायली रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी ओर से दावा कर दिया है लेकिन अब तक ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अगर तंगसीरी की मौत की पुष्टि हो जाती है तो उनका नाम उन वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो जाएगा.  इनकी 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से हत्या कर दी गई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की थी.

यह भी पढ़ें: 'ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा, मैं नहीं', फिर पलटे डोनाल्ड ट्रंप, अब किया ये दावा

Published at : 26 Mar 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS Middle East Conflict Iran-Israel-US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Middle East Conflict: इजरायल के PM नेतन्याहू का बड़ा दावा, कहा- एयर स्ट्राइक में IRGC के नेवी कमांडर को मार गिराया
इजरायल के PM नेतन्याहू का बड़ा दावा, कहा- एयर स्ट्राइक में IRGC के नेवी कमांडर को मार गिराया
विश्व
Israel US Iran War Live: 'पाकिस्तान के जरिए ईरान से बातचीत कर रहा अमेरिका', ट्रंप के दूत ने किया क्लीयर
Live: 'पाकिस्तान के जरिए ईरान से बातचीत कर रहा अमेरिका', ट्रंप के दूत ने किया क्लीयर
विश्व
'ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा, मैं नहीं', फिर पलटे डोनाल्ड ट्रंप, अब किया ये दावा
'ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा, मैं नहीं', फिर पलटे डोनाल्ड ट्रंप, अब किया ये दावा
विश्व
Nepal Next PM: बालेन शाह या रवि लामिछाने, कौन होगा नेपाल का अगला प्रधानमंत्री? हो गया फैसला
बालेन शाह या रवि लामिछाने, कौन होगा नेपाल का अगला प्रधानमंत्री? हो गया फैसला
Advertisement

वीडियोज

ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
CM ममता के खिलाफ चुनावी चार्जशीट जारी करेगी BJP?
युद्ध के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसे Donald Trump?
ईरान को घेरने अमेरिका का नया प्लान! मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी सेना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, 'उनके पास सिलेंडर न हो तो हमारे यहां...'
अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, 'उनके पास सिलेंडर न हो तो हमारे यहां...'
विश्व
Israel US Iran War Live: 'पाकिस्तान के जरिए ईरान से बातचीत कर रहा अमेरिका', ट्रंप के दूत ने किया क्लीयर
Live: 'पाकिस्तान के जरिए ईरान से बातचीत कर रहा अमेरिका', ट्रंप के दूत ने किया क्लीयर
साउथ सिनेमा
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
क्रिकेट
शादी के लिए रिजेक्ट हुआ क्रिकेटर, कोई अपनी बेटी देने को नहीं तैयार, खुद किया हैरतअंगेज खुलासा
शादी के लिए रिजेक्ट हुआ क्रिकेटर, कोई अपनी बेटी देने को नहीं तैयार, खुद किया हैरतअंगेज खुलासा
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
शिक्षा
Delhi School: स्कूल में रील बनाने पर रोक, पढ़ाई के समय कैमरा नहीं; जानिए कब और कैसे मिल सकती है इसकी अनुमति
स्कूल में रील बनाने पर रोक, पढ़ाई के समय कैमरा नहीं; जानिए कब और कैसे मिल सकती है इसकी अनुमति
यूटिलिटी
होटल-रेस्टोरेंट बिल में अलग से गैस चार्ज वसूले, तो ऐसे करें तुरंत शिकायत
होटल-रेस्टोरेंट बिल में अलग से गैस चार्ज वसूले, तो ऐसे करें तुरंत शिकायत
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget