'ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा, मैं नहीं', फिर पलटे डोनाल्ड ट्रंप, अब किया ये दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान से पलटते हुए ईरान के साथ शांति समझौते की संभावनाओं पर संदेह जताया. उन्होंने कहा कि ईरान लड़ने में बेकार है, लेकिन लेकिन बातचीत में स्मार्ट है. ट्रंप ने कहा, 'मैं नहीं... वे डील करने की भीख मांग कर रहे हैं.' इससे दो दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और ईरान दोनों डील करना चाहते हैं.

डील करो या हमले के लिए तैयार रहो: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है. उन्होंने तेहरान को चेतावनी दिया कि या तो डील के लिए राजी हो जाओ या फिर हमले के लिए तैयार रहो. ट्रंप ने कहा, 'हमने उनके लगभग 90 फीसदी लॉन्चर और शायद उससे ज्यादा मिसाइलें नष्ट कर दी हैं. वे डील करने की भीख मांग रहे हैं...मैं नहीं. वे बेवकूफ नहीं, बल्कि बहुत स्मार्ट हैं. मुझे पक्का नहीं पता कि हम ईरान के साथ कोई डील कर पाएंगे या नहीं. हम उनके ड्रोन और मिसाइल बनाने वाले कारखानों को नष्ट कर रहे हैं, और ऐसा करते रहेंगे.'

NATO पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह NATO से बहुत निराश हैं. उन्होंने कहा, 'हम नाटो की मदद करने आगे आते हैं, लेकिन हमारी मदद नहीं करते. नाटो वाले अब कह रहे हैं कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब वे हमारी मदद के लिए आएंगे. यह NATO के लिए एक परीक्षा थी. यह इस बात की परीक्षा थी कि क्या आप हमारी मदद करेंगे या नहीं. आपको ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे.'

डील हुआ तो खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट: ट्रंप

ट्रंप के अनुसार ईरान ये मान रहा है कि वे बुरी तरह हार का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'वे लोगों से कह रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी तबाही है इसीलिए वे हमसे बातचीत कर रहे हैं, वरना वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते. उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है. वे हार चुके हैं.'

ट्रंप ने कहा, 'हम देखेंगे कि क्या हम कोई सही डील कर पाते हैं या नहीं. अगर हम ऐसा कर पाए तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल जाएगा. मुझे पक्का नहीं पता कि हम कोई सही डील कर पाएंगे या नहीं. उनके पास अब माइन ड्रॉपर्स (बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज) भी नहीं बचे हैं.'