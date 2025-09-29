शहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशहबाज शरीफ को मंजूर है ट्रंप का गाजा वाला 'प्लान', PAK पीएम बोले- 'जंग खत्म करने के लिए....'

Donald Trump's Plan on Gaza: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस अहम समझौते को वास्तविकता बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 Sep 2025 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर से सुर मिलाया है. उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का पाकिस्तान स्वागत करता है. शरीफ ने इसे क्षेत्र में स्थायी शांति और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में अहम कदम बताया.

स्थायी शांति के लिए दो-राष्ट्र समाधान जरूरी
शरीफ ने कहा कि फिलिस्तीनी जनता और इजरायल के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित करना ही क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने का आधार है. उन्होंने टू-नेशन थ्योरी लागू करने को भी अनिवार्य बताया.

ट्रंप की भूमिका की सराहना
प्रधानमंत्री शरीफ ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस अहम समझौते को वास्तविकता बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं. उन्होंने ट्रंप की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि गाजा युद्ध को समाप्त करने में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विट्कॉफ ने भी अहम भूमिका निभाई है.

पाकिस्तान का स्पष्ट संदेश
शरीफ ने कहा कि गाजा संघर्ष खत्म करना अब बेहद जरूरी और तात्कालिक मुद्दा है. उन्होंने जोर दिया कि स्थायी शांति तभी संभव होगी जब फिलिस्तीन और इजरायल दोनों को समान रूप से मान्यता और सुरक्षा मिलेगी.

गाजा संघर्ष पर अरब लीग की अपील
पिछले सप्ताह अरब लीग और ओआईसी सदस्य देशों ने गाजा में तत्काल युद्धविराम और पुनर्निर्माण एवं स्थिरीकरण योजना की मांग की. यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान हुई.

संयुक्त बयान में मानवीय त्रासदी का जिक्र
अरब लीग और ओआईसी नेताओं ने बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा, 'उन्होंने गाजा पट्टी की असहनीय स्थिति, मानवीय आपदा और बड़े पैमाने पर जनहानि को रेखांकित किया, साथ ही इसके क्षेत्रीय परिणामों और पूरे मुस्लिम जगत पर असर को भी उजागर किया.'

किन देशों ने लिया हिस्सा
इस बैठक में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता शामिल हुए. यह बैठक अमेरिका और क़तर की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी. इस बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया.

Published at : 29 Sep 2025 09:04 PM (IST)
Gaza Hamas SHEHBAZ SHARIF ISRAEL DONALD Trump
Embed widget