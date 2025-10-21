इजरायल और हमास के बीच ट्रंप की अगुआई में किया गया सीजफायर समझौता पर टूटने के कगार पर पहुंच चुका है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार (20 अक्तूबर 2025) को चेतावनी दी कि हमास के खिलाफ उनका सैन्य अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है.

इजरायली सेना ने गाजा पर 153 टन बम गिराए

बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अपनी संसद में कहा कि इजरायली सेना ने गाजा पर 153 टन बम गिराए हैं. उन्होंने इसे हमास की ओर से सीजफायर तोड़ने के जवाब में की गई कर्रवाई बताया है. उन्होंने कहा, "हमारे एक हाथ में हथियार है तो दूसरा हाथ शांति के लिए बढ़ा हुआ है. शांति के लिए मजबूती होने की जरूरत है और इजरायल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है."

अभी पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान: नेतन्याहू

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अभी सैन्य अभियान पूरा नहीं हुआ है, जिससे सीजफायर के टिकने पर भी सवाल उठ गए हैं. इजरायल ने रफा में IDF पर हमास के हमले के बाद एयरस्ट्राइक शुरू कर दी है. हमास के इस हमले में इजरायल के दो सैनिकों की मौत हुई थी.

नेतन्याहू ने इस हमले को युद्धविराम का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि इजरायल ने हमास के वरिष्ठ कमांडरों समेत 12 से अधिक ठिकानों पर जवाबी हमला किया. हमास ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है. नेतन्याहू ने कहा, "हमने अपनी स्थिति सुधारी है. हम अपने बंधकों को वापस लाए. कुछ लोग अभी भी वहीं है और उन्हें भी हम जल्द ही वापस लाएंगे."

'सीजफायर इजरायल को धमकाने का लाइसेंस नहीं देता'

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने की बात कही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सीजफायर हमास को इजरायल को धमकाने का लाइसेंस नहीं देता. उन्होंने कहा, "हमारे खिलाफ आक्रामकता की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी."

इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार (21 अक्टूबर 2025) गाजा युद्धविराम को मजबूत करने इजरायल पहुंचे हैं. सीजफायर के बाद हुई हिंसा में 2 इजरायली सैनिक और 45 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं.

ये भी पढ़ें : 'काबुल पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, पाकिस्तान की बातें बेतुकी...', शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान का करारा जवाब