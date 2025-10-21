'काबुल पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, पाकिस्तान की बातें बेतुकी...', शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान का करारा जवाब
Afghanistan Pakistan War: दोहा समझौते को लेकर अफगानिस्तान ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो समस्याएं पैदा होंगी. उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताया.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले आरोपों पर तलिबान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने जवाब दिया है. पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए याकूब मुजाहिद ने उनके पीएम शहबाज शरीफ के बयान को निराधार बताया और कहा कि अफगानिस्तान की नीति कभी भी अपनी जमीन को किसी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की नहीं है.
पाकिस्तान की बातें बेतुकी: अफगानिस्तान
याकूब मुजाहिद ने कहा, "अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वह पाकिस्तान-भारत दोनों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी काबुल पर हुक्म नहीं चला सकता है. पाकिस्तान के आरोप निराधार और बेतुके हैं. हमारा लक्ष्य रिश्तों को विस्तार और बेहतर करने का है न कि तनाव पैदा करने का."
'भारत-पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध चाहता है काबुल'
उन्होंने कहा, "हम भारत के साथ आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहते हैं और साथ ही पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं. भारत के साथ हमारे संबंध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं और न ही पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध भारत की कीमत पर हैं." दोहा में हुई बैठक को लेकर उन्होंने कहा, "डूरंड रेखा के मुद्दे पर किसी भी पक्ष की ओर से चर्चा नहीं गई थी. किसी भी देश को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने या इसकी सुरक्षा को कमजोर करने का अधिकार नहीं है."
अफगानी रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को चेतावनी
मौलवी मोहम्मद याकूब ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा समझौते पर अगली बैठक तुर्किए में होगी. इस बैठक में समझौते को लेकर लागू प्रवधानों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अफगानिस्तान समझौते की सभी शर्तों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है. अगर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो समस्याएं पैदा होंगी. पाकिस्तान ने दो देशों की उपस्थिति में अपनी प्रतिबद्धता जताई है."
पाकिस्तान पर काबुल के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने दूसरे पक्ष के सैन्य हमलों का निर्णायक जवाब दिया है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई को अफगान जनता का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कहा, "अगर कोई देश हम पर हमला करता है तो हमारी जनता जनता बहादुरी से अपने देश की रक्षा करेगी."
