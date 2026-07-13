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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबहरीन, कुवैत और जॉर्डन... धुआं-धुआं हुआ मिडिल ईस्ट, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर घातक हमला, ट्रंप को करारा जवाब

बहरीन, कुवैत और जॉर्डन... धुआं-धुआं हुआ मिडिल ईस्ट, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर घातक हमला, ट्रंप को करारा जवाब

US Iran War: अमेरिका ने तेहरान में कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया. ईरान ने इसका करारा जवाब देते हुए बहरीन और कुवैत को निशाना बनाया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 13 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध घातक रूप ले चुका है. अमेरिका ने ईरान के छह राज्यों पर एक साथ हमला कर दिया था. अब तेहरान ने इसका बदला लिया है. उसने सोमवार (13 जुलाई) को तीन अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया. तेहरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन को निशाने पर लिया है. उसने मिसाइल और ड्रोन से घातक हमला किया है.

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने अमेरिका को जवाब देते हुए कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में कई जगहों पर हमला किया है. ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर फ्यूल टैंक और मिसाइल डिपो को निशाने पर लिया है. जबकि बहरीन में अमेरिका के ड्रोन कमांड सेंटर पर धमाका किया है. ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक नहीं रोके तो वह उसके ठिकानों को तबाह कर देगा.

जॉर्डन ने ईरान की चार मिसाइलों को मार गिराने का दावा

जॉर्डन ने दावा किया है कि ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गई हैं. उसने चार मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया. वहीं कुवैत ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों का मुकाबला कर रहा है. 'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैती सेना के जनरल स्टाफ का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया है.

अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों को बनाया निशाना 

'फॉक्स न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी फोर्स ने रात भर में करीब 140 ईरानी सैन्य टारगेट पर हमला किया, जिससे तीन रातों में कुल हमलों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई. वहीं ईरान ने वीकेंड में अमेरिका से जुड़ी जगहों और इलाके के देशों पर हमले किए. कुवैत ने कहा कि तीन उत्तरी बॉर्डर पोस्ट को नुकसान हुआ है. एक ड्रोन ने कुवैत ऑयल कंपनी के एक ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया, जिसमें एक वर्कर घायल हो गया.

यह भी पढ़ें : मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 13 Jul 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News US Iran War IRAN
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