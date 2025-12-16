अमेरिका में 30 साल से रह रही 60 साल की भारतीय मूल की महिला बबलीजीत 'बब्ली' कौर को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया. जब वह अपनी ग्रीन कार्ड अर्जी के लिए बायोमेट्रिक स्कैन अपॉइंटमेंट पर गई थीं.

बब्ली को एडेलांटो ट्रांसफर किया

बब्ली कौर की बेटी ज्योती ने बताया कि 1 दिसंबर को मां इमिग्रेशन ऑफिस के फ्रंट डेस्क पर थीं, तभी कई फेडरल एजेंट आए. उन्हें एक कमरे में बुलाकर गिरफ्तार कर लिया. उन्हें अपने वकील से फोन पर बात करने की इजाजत मिली, लेकिन फिर भी हिरासत में रखा गया.

कई घंटों तक परिवार को नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया गया. बाद में पता चला कि रातों-रात उन्हें एडेलांटो ट्रांसफर कर दिया गया, जो पहले फेडरल जेल थी और अब ICE डिटेंशन सेंटर है. वहां वे अभी हिरासत में हैं.

पिछले 32 सालों से अमेरिका में रह रहीं बब्ली

बब्ली कौर 1994 से अमेरिका में रह रही हैं. उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें 34 साल की ज्योती हैं, जिन्हें डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (DACA) के तहत लीगल स्टेटस हासिल है. बब्ली का बड़ा बेटा-बेटी दोनों अमेरिकी नागरिक हैं. ज्योति ने बब्ली के लिए ग्रीन कार्ड पिटिशन अप्रूव कराई है. उनके पति के पास भी ग्रीन कार्ड है. परिवार पहले लगुना बीच में रहता था, फिर लॉन्ग बीच पर शिफ्ट हो गया.

बब्ली और उनके पति ने 20 साल से ज्यादा समय तक लॉन्ग बीच के बेलमॉन्ट शोर इलाके में 'नटराज कुजीन ऑफ इंडिया एंड नेपाल' नाम का रेस्टोरेंट चलाया. वह लोकल कम्युनिटी की प्यारी सदस्य थीं. इसके अलावा, उन्होंने करीब 25 साल तक बेलमॉन्ट शोर के राइट एंड फार्मेसी में काम किया, जो इस साल बंद हो गई.

अब वह रॉयल इंडियन करी हाउस में फिर रेस्टोरेंट जॉब शुरू करने की तैयारी कर रही थीं.

डेमोक्रेटिक सांसद ने बब्ली की रिहाई की मांग की

लॉन्ग बीच के डेमोक्रेटिक सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने बब्ली कौर की रिहाई की मांग की है. उनके ऑफिस ने कहा कि वह फेडरल अथॉरिटी से संपर्क में हैं. परिवार एक्स्ट्रा लीगल फाइलिंग कर रहा है, जिससे बॉन्ड पर रिहाई मिल सकती है.

परिवार के मुताबिक, एडेलांटो में बब्ली को दर्जनों अन्य डिटेनी के साथ बड़े डॉर्म स्टाइल रूम में रखा गया है. रात भर लाइट जलती रहती है और शोर लगातार होता है, जिससे नींद मुश्किल हो रही है. विजिटिंग के लिए परिवार को मिलने की इजाजत है, लेकिन कई बार पूरे दिन इंतजार के बाद थोड़ी देर की मुलाकात होती है.

ज्योति ने कहा, 'यह एक बुरा सपना जैसा है. हम उन्हें बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. वह वहां नहीं रहनी चाहिए. यह बहुत अमानवीय है.'