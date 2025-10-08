हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी

Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी

ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में गिना जाता है. इसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में 118.99 रुपये है, जो काफी ज्यादा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं और वो मुंबई पहुंच चुके हैं. इस दो दिवसीय दौरे पर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग समेत समग्र द्विपक्षीय साझेदारी पर बातचीत होगी. भारत और ब्रिटेन के बीच पुराने संबंध है. इसका सबूत ये है कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों की संख्या अन्य देशों के लोगों से ज्यादा है. रोजगार के मामले में भी भारतीय लोगों का ब्रिटेन में दबदबा है. ए पोर्ट्रेट ऑफ मॉडर्न ब्रिटेन की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा से लेकर रोजगार के क्षेत्र में भारतीयों का डंका बज रहा है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन में होने वाली इनकम है, जहां की करेंसी की वैल्यू भारतीय रुपये के मुकाबले में काफी ज्यादा है.

वाइस.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ब्रिटेन की एक पाउंड की कीमत 118.99 रुपये हैं. इस तरह से अगर कोई भारतीय ब्रिटेन में जाकर 1 लाख पाउंड कमाता है तो उसकी वैल्यू भारत में आकर 1 करोड़ 18 लाख 98 हजार हो जाएगी. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों लाखों की संख्या में भारतीय ब्रिटेन में जाकर कमाना चाहते हैं. बैंक ऑफ इंग्लैंड पाउंड को जारी करता है. ब्रिटेन में मुख्य रूप से £5, £10, £20 और £50 के पॉलीमर नोट प्रचलन में हैं, जिनमें राजा चार्ल्स III (किंग चार्ल्स तृतीय) का फोटो होता है.

ब्रिटिश पाउंड का दबदबा
आज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग न केवल यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है, बल्कि यह दुनिया की चौथी सबसे अधिक ट्रेड की जाने वाली करेंसी भी है. इसका नंबर अमेरिकी डॉलर, यूरो और जापानी येन के बाद आता है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के अनुसार, ब्रिटिश पाउंड वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) का लगभग 5% हिस्सा है. यह ब्रिटेन की स्थिर अर्थव्यवस्था, वित्तीय अनुशासन और लंदन के एक प्रमुख वैश्विक बैंकिंग हब होने का सबूत है.

ये भी पढ़ें: Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?

Published at : 08 Oct 2025 08:57 AM (IST)
Tags :
British Pound WORLD NEWS IN HINDI Indian Rupee Vs Pound British Currency
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
इंडिया
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर-ट्रक में टक्कर, LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहला इलाका
Akhilesh-Azam Meet: अखिलेश यादव का बरेली-Rampur दौरा, Azam Khan से 2 साल बाद मुलाकात | Breaking
Tata-Ministers Meet: PM, HM Amit Shah और FM Nirmala Sitharaman से मिले Tata अधिकारी
Himachal Landslide: Bilaspur में Bus पर गिरा पहाड़, 15 की मौत, PM Modi-Shah ने जताया दुख | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
इंडिया
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
बॉलीवुड
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आज फिर बरसेंगे बादल, ठंड का होगा एहसास, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
नौकरी
कैसे मिलती है आईसीसी में अंपायर की नौकरी, जानें कितनी मोटी मिलती है सैलरी?
कैसे मिलती है आईसीसी में अंपायर की नौकरी, जानें कितनी मोटी मिलती है सैलरी?
जनरल नॉलेज
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
गुरुग्राम में सबसे सस्ते मोबाइल मार्केट कौन-से? यहां स्मार्टफोन पर मिलता है बंपर डिस्काउंट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget