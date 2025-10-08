Pakistan-US Defence Deal: अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
अमेरिका से पाकिस्तान को AIM-120 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AMRAAM) मिलने की संभावना है. इस डील से पाकिस्तानी F-16 विमानों को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं. इसका एक नया सबूत दोनों देशों की मिसाइल डिफेंस डील से सामने आया है. पाकिस्तान को अमेरिका से ‘AIM-120 एडवांस मिडिल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AMRAAM) मिलने की संभावना है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के युद्ध मंत्रालय (DoW) की ओर से हाल ही में नोटिफाई किए गए हथियारों के एग्रीमेंट में AIM-120 AMRAAM के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है.
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन में कहा गया है ‘‘ इस एग्रीमेंट में ब्रिटेन, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, यूनान, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, फिनलैंड, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजरायल, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की को विदेशी सैन्य बिक्री शामिल है.’’ हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी नयी AMRAAM मिसाइलें दी जाएंगी, लेकिन इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानी वायुसेना के एफ-16 बेड़े के ए़डवांस होने की चर्चा हो रही है.
- रेंज: 160 से 180 किलोमीटर तक, लॉन्च प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है.
- स्पीड: मैक 4 यानी आवाज की गति से लगभग चार गुना तेज है.
- गाइडेंस: एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम, जो सटीक लक्ष्य साधने में मदद करता है.
- क्षमता: एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है.
