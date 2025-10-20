हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत

पिछले कुछ सालों से बड़ी संख्या में भारतीयों को कनाडा से बाहर निकाले जाने की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में 1997 भारतीयों को कनाडा से बाहर निकाला गया

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 20 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

कनाडा से बड़ी संख्या में भारतीयों को निकाले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. ऐसे में अब कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त ने इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए हैं. दिनेश के. पटनायक के मुताबिक, भारतीय नागरिक कनाडा में खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं.

भारतीय उच्चायुक्त का कहना है कि ये बेहद अजीब है कि मुझे खुद यहां पर सिक्योरटी की जरूरत महसूस हो रही है. इसके साथ ही दिनेश के. पटनायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ कनाडाई ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारतीयों की समस्या नहीं बल्कि कनाडा की समस्या है. 

दिनेश के.पटनायक ने उठाए सवाल

बिना किसी खालिस्तानी आतंकवाद ग्रुप का नाम लिए दिनेश के.पटनायक ने कहा कि कुछ लोगों का ग्रुप वास्तव में डरा रहा है, जिसके चलते भारत-कनाडा रिलेशन पर भी असर पड़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए? 

पिछले कुछ सालों से बड़ी संख्या में भारतीयों को कनाडा से बाहर निकाले जाने की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024 में 1997 भारतीयों को कनाडा से बाहर निकाला गया था. वहीं 2019 में यह संख्या 625 थी. 

लगातार बढ़ रही रिकॉर्ड संख्या

कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के आंकड़ें कहते हैं कि जुलाई 2025 तक 1,891 भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है. इससे पता चलता है कि इस साल कुल संख्या पिछले साल के आंकड़े को पार कर सकती है. कनाडा अपने एंटी-इमिग्रेशन पुश को लेकर अमेरिका को फॉलो कर रहा है.

हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा था कि विदेशी क्रिमिनल्स को देश से निकालने में तेजी लाने की योजना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  भारत और कनाडा ने अगस्त में ही वरिष्ठ उच्चायुक्त दिनेश पटनायक और क्रिस्टोफर को एक-दूसरे देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया. 

Published at : 20 Oct 2025 05:43 PM (IST)
न्यूज़
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
