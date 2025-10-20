अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पर ट्रेड को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं. ऐसे में अब चीन ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है. 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, जब चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीदारी नहीं की है. पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में चीन ने अमेरिका से सोयाबीन इम्पोर्ट नहीं किया है.

चीन की ओर से शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में अमेरिका से इम्पोर्ट 1.7 मिलियन मीट्रिक टन से घटकर जीरो हो गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के इस कदम से अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है.

दूसरे देशों की तरफ कर रहा रुख

ट्रेड टेंशन के चलते अब चीन दूसरे देशों की तरफ व्यापार का रुख कर रहा है. ब्राजील से चीन ने सोयाबीन का आयात 29.9 फीसदी बढ़कर 10.96 मिलियन टन तक पहुंचा दिया है. यानी ये कुल आयात का लगभग 85 फीसदी हिस्सा है. वहीं अर्जेंटीना से भी आयात 91.5% बढ़कर 1.17 मिलियन टन तक पहुंच गया है. ऐसे में अमेरिका को छोड़कर चीन अब ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों की तरफ रुख कर रहा है. इसका सीधा असर अमेरिकी किसानों पर देखने को मिल रहा है.

कैपिटल जिंगडू फ्यूचर्स के एक एक्‍सपर्ट का कहना है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक है. लेकिन आयात में गिरावट मुख्य रूप से टैरिफ के कारण हुई है. वहीं, दूसरी ओर चीन के अमेरिकी सोयाबीन के आयात बंद करने से अमेरिकी किसानों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये हालात लंबे समय तक बने रहे, तो अमेरिकी कृषि क्षेत्र को भारी झटका लग सकता है.

यह भी पढ़ें:-

पांच दिनों के बाद मलेशिया में होगी PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात? असमंजस के बीच भारत से US तक राजनीतिक हलचल तेज