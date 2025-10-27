भारतीय वायुसेना के साथ-साथ नौसेना और थल सेना पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा में क्रीक और रेगिस्तानी बॉर्डर के पास 30 अक्टूबर से 12 दिनों का 'त्रिशूल युद्धाभ्यास' करने वाली हैं. इससे ठीक पहले अरब सागर में कोंकट तट पर वायुसेना और डीआरडीओ ने कमाल कर दिखा है. पूरी तरह से युद्ध का माहौल बनाकर एडवांस मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग (MUM-T) क्षमता का प्रदर्शन किया है.

'इंडियन डिफेंस न्यूज' की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरफोर्स और डीआरडीओ ने अरब सागर में एडवांस्ड मैंन्ड-अनमैन्ड से जुड़ा सफल परीक्षण किया. इस एक्सरसाइज में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने टारगेट को बहुत ही आसानी से तबाह कर दिया. परीक्षण के दौरान एक पायलट वाले तेजस की दो बिना फाइटर वाले यूएवी के साथ नेवटर्किंग भी की गई. इसमें एक ही कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने भी अच्छा काम किया.

किस तरह हुई मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग

मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग परीक्षण की सबसे बड़ी सफलता रही. इस एक्सरसाइज के दौरान तेजस और यूएवी आपस में अपनी पोजिशन बहुत ही सहजता के साथ बदले रहे. इनके बीच अच्छा तालमेल भी देखा गया. इसी आधार पर एक ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम से कमांड दी गई, जिसके आधार पर लड़ाकू विमान से स्ट्राइक का एग्जीक्यूशन किया गया.

भारत की तरफ से दुश्मनों को चेतावनी

भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कमाल का प्रदर्शन किया था. सेना ने पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाया था. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया था. इस दौरान सौ से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे. सेना ने नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वायुसेना के साथ-साथ नौसेना और थल सेना की ताकत को बढ़ाने पर तेजी से काम शुरू कर दिया है.