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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप को झटका, भारतीय-अमेरिकियों ने छोड़ा साथ, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

ट्रंप को झटका, भारतीय-अमेरिकियों ने छोड़ा साथ, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

अमेरिका में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं के रुझान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की चिंता बढ़ा दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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अमेरिका में नवंबर में होने वाले आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लेकर चिंता बढ़ाने वाले संकेत सामने आए हैं. एएपीआई डेटा के एक नए सर्वे के मुताबिक, भारतीय-अमेरिकियों का बड़ा हिस्सा आगामी चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को समर्थन देने की तैयारी में है. प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 66 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की बात कही, जबकि केवल 22 प्रतिशत ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करने की इच्छा जताई.

सीनेट चुनाव में भी 66 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने डेमोक्रेट्स और 18 प्रतिशत ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की बात कही. सर्वे में पाया गया कि एशियाई-अमेरिकी समुदायों के बीच भारतीय प्रवासियों का डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति समर्थन सबसे अधिक स्तरों में से एक है.

2024 के मुकाबले ट्रंप के समर्थन में गिरावट

ट्रंप के लिए सर्वे के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक हिस्से का रुझान उनकी ओर बढ़ा था. करीब 20 लाख भारतीय-अमेरिकी अब भी डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत समर्थक हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले कार्नेगी एंडोमेंट के एक सर्वे में सामने आया था कि 32 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी ट्रंप को वोट देने की योजना बना रहे थे. उस समय डेमोक्रेट्स के समर्थन में गिरावट दर्ज की गई थी.

भारतीय-अमेरिकी पुरुषों में ट्रंप का समर्थन और अधिक मजबूत दिखाई दिया था. उस समय सर्वे में शामिल करीब 40 प्रतिशत पुरुषों ने ट्रंप को समर्थन देने की बात कही थी. एएपीआई डेटा के इस सर्वे में मुख्य रूप से एशियाई मूल के मतदाताओं की राय को शामिल किया गया. इसमें सामने आया कि मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंताओं में जीवन-यापन की बढ़ती लागत और महंगाई शामिल हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा, अपराध और नस्लवाद भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे.

ईरान युद्ध और विदेश नीति भी बड़ा मुद्दा

सर्वे में शामिल लोगों में से 78 प्रतिशत ने युद्ध और विदेश नीति को महत्वपूर्ण या बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बताया. यह ऐसे समय में है जब वॉशिंगटन ईरान के साथ चल रहे महंगे संघर्ष में उलझा हुआ है. खास बात यह है कि सर्वे में शामिल एशियाई-अमेरिकी मतदाताओं ने अपनी अधिकांश प्रमुख चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर रिपब्लिकन की तुलना में डेमोक्रेट्स पर ज्यादा भरोसा जताया. उदाहरण के लिए, 44 प्रतिशत लोगों को उम्मीद थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी जीवन-यापन की लागत और महंगाई से निपटने में बेहतर काम करेगी, जबकि केवल 18 प्रतिशत लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को इस मामले में अधिक प्रभावी माना.

एशियाई-अमेरिकियों में ट्रंप की लोकप्रियता कम

सर्वे के मुताबिक, एशियाई-अमेरिकी मतदाताओं के बीच ट्रंप अब भी काफी अलोकप्रिय हैं. करीब 70 प्रतिशत लोगों ने उनके प्रति प्रतिकूल राय व्यक्त की. एएपीआई डेटा के सर्वे के निष्कर्ष अन्य सर्वेों के नतीजों से भी मेल खाते हैं. कार्नेगी एंडोमेंट की 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे में शामिल 71 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के प्रदर्शन को अस्वीकार किया था. इनमें से अधिकांश लोगों ने ट्रंप प्रशासन की प्रमुख आर्थिक नीतियों, जिनमें टैरिफ भी शामिल हैं, से असहमति जताई. इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकियों ने प्रशासन की आव्रजन नीति को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया.

डेमोक्रेटिक पहचान में भी आई गिरावट

हालांकि, 2020 से 2026 के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी पहचान जोड़ने वाले भारतीय-अमेरिकियों के अनुपात में भी कमी आई है. यह आंकड़ा 2020 में 52 प्रतिशत था, जो 2026 में घटकर 46 प्रतिशत रह गया. इसके बावजूद यह आंकड़ा रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े भारतीय-अमेरिकियों की संख्या से काफी अधिक है. 2026 में केवल 19 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने खुद को रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा बताया.

नस्लवाद को लेकर भी भारतीय-अमेरिकियों की चिंता

भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका में बढ़ते नस्लवाद को लेकर भी चिंतित है. खास तौर पर ट्रंप के राजनीतिक गठबंधन से जुड़े दक्षिणपंथी समूहों की ओर से होने वाली कथित नस्लीय टिप्पणियों और असहिष्णुता को लेकर समुदाय में चिंता बढ़ी है. सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी से अपनी पहचान नहीं रखने वाले भारतीय-अमेरिकियों में से 27 प्रतिशत ने कहा कि वे पार्टी का समर्थन इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णु है. यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले 10 प्रतिशत अंक अधिक है.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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