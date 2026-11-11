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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखत्म होने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध? भारत निभा रहा अहम रोल

खत्म होने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध? भारत निभा रहा अहम रोल

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को चार साल हो गए हैं. अब ये जंग खत्म हो सकती है. दोनों देश शांति वार्ता के लिए अबु धाबी में मीटिंग कर रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Nov 2026 07:18 AM (IST)
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रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध अब खत्म हो सकता है. भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए नई दिल्ली की राजनयिक कोशिशों का ब्योरा दिया है. भारत का कहना है कि दोनों देशों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ सबसे उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है. यह जानकारी मंगलवार को तब सामने आई जब रूस और यूक्रेन ने अबू धाबी में शांति वार्ता शुरू की. जिसमें अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है.

भारत रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐसे समझौते पर जोर दे रहा है जिसमें काला सागर में जहाजों की आवाजाही, अनाज और ऊर्जा का निर्यात शामिल हो. साथ ही एक-दूसरे पर हमला न करने की व्यवस्था भी हो.

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भारत कर रहा है कोशिश
मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली, मॉस्को और कीव के साथ-साथ अन्य संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए राजनयिक पहल कर रही है. जायसवाल ने कहा, "यूक्रेन के संबंध में, मैंने आपको विस्तार से बताया है कि हमारी तरफ से किस तरह की पहल की जा रही है. हम दोनों देशों और इस मामले से जुड़े अन्य पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत सबसे उच्च स्तर पर हो रही है."

विदेश मंत्रालय का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत के एक दिन बाद आया है.

कई सालों से चल रहा युद्ध

बता दें 24 फरवरी 2022 को पूर्वी यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ ही इस युद्ध की शुरुआत हुई. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार तब से अब तक कम से कम 17,968 आम नागरिक मारे जा चुके हैं. UNHCR और IOM के अनुसार, लगभग 95 लाख यूक्रेनी लोग विस्थापित हुए हैं.  इनमें 59 लाख लोग विदेशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं जबकि लगभग 36 लाख लोग देश के भीतर ही विस्थापित हैं.

ये भी पढ़ें: 'मेरे जैसा कोई नहीं होगा', जेन्सन हुआंग के बिना क्या होगा एनवीडिया का भविष्य? क्यों है संकट

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 11 Nov 2026 07:18 AM (IST)
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