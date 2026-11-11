खत्म होने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध? भारत निभा रहा अहम रोल

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध अब खत्म हो सकता है. भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए नई दिल्ली की राजनयिक कोशिशों का ब्योरा दिया है. भारत का कहना है कि दोनों देशों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ सबसे उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है. यह जानकारी मंगलवार को तब सामने आई जब रूस और यूक्रेन ने अबू धाबी में शांति वार्ता शुरू की. जिसमें अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है.

भारत रूस और यूक्रेन के बीच एक ऐसे समझौते पर जोर दे रहा है जिसमें काला सागर में जहाजों की आवाजाही, अनाज और ऊर्जा का निर्यात शामिल हो. साथ ही एक-दूसरे पर हमला न करने की व्यवस्था भी हो.

भारत कर रहा है कोशिश

मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली, मॉस्को और कीव के साथ-साथ अन्य संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए राजनयिक पहल कर रही है. जायसवाल ने कहा, "यूक्रेन के संबंध में, मैंने आपको विस्तार से बताया है कि हमारी तरफ से किस तरह की पहल की जा रही है. हम दोनों देशों और इस मामले से जुड़े अन्य पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत सबसे उच्च स्तर पर हो रही है."

विदेश मंत्रालय का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत के एक दिन बाद आया है.

कई सालों से चल रहा युद्ध

बता दें 24 फरवरी 2022 को पूर्वी यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ ही इस युद्ध की शुरुआत हुई. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार तब से अब तक कम से कम 17,968 आम नागरिक मारे जा चुके हैं. UNHCR और IOM के अनुसार, लगभग 95 लाख यूक्रेनी लोग विस्थापित हुए हैं. इनमें 59 लाख लोग विदेशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं जबकि लगभग 36 लाख लोग देश के भीतर ही विस्थापित हैं.

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