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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वघर छोड़कर भागे US वित्त मंत्री, बंकर में ली शरण, क्या ईरान का सीक्रेट अटैक का प्लान?

घर छोड़कर भागे US वित्त मंत्री, बंकर में ली शरण, क्या ईरान का सीक्रेट अटैक का प्लान?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते अपना आवास छोड़कर सैन्य अड्डे पर शरण ली है. उन्हें ईरान से कथित तौर पर धमकियां मिली हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 11 Nov 2026 09:36 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ईरान से कथित तौर पर जान का खतरा मिलने के बाद बेसेंट ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है और एक सैन्य अड्डे पर रहने चले गए हैं. 

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से यह खबर दी है. हालांकि, बेसेंट को मिली धमकियों की प्रकृति और उनकी गंभीरता के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को निशाना बनाने की आशंका

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिकी प्रशासन में ईरान की ओर से अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ रही है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का आकलन है कि ईरान की अपने देश या विदेश में बड़े पैमाने पर हमले करने की क्षमता सीमित है. दूसरी ओर, ईरान लगातार उन आरोपों को खारिज करता रहा है, जिनमें उस पर अमेरिकी जमीन पर लोगों को निशाना बनाने की साजिश रचने की बात कही जाती है.

ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति में अहम भूमिका
स्कॉट बेसेंट अमेरिकी प्रशासन की उस आर्थिक रणनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं, जिसके जरिए ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है. अमेरिकी वित्त मंत्रालय प्रतिबंधों और आर्थिक पाबंदियों के माध्यम से ईरान की तेल से होने वाली कमाई, वित्तीय नेटवर्क और पूंजी के लेनदेन को प्रभावित करने में जुटा है.

28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाया गया. अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान की आय के स्रोतों और सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाने की क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं. इसके तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों, कंपनियों, समुद्री परिवहन नेटवर्क और तेल कारोबार से जुड़े लोगों व संस्थाओं को निशाना बनाया गया है.

सैन्य हमलों के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी घेर रहा अमेरिका
ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई के साथ सैन्य अभियान भी जारी रहा है. अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में हजारों लोगों की मौत हुई है, जबकि व्यापक क्षेत्र में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं.

इस संघर्ष में ईरान के कई शीर्ष नेताओं की भी जान गई है. इनमें देश के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भी शामिल हैं. वहीं, लेबनान के भीतर इजरायल के सैन्य अभियान तेज होने से वहां भी मानवीय संकट गहरा गया है.

अमेरिकी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लंबा खिंचने के साथ दोनों देशों के बीच दुश्मनी और गहरी होती जा रही है. ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाए जाने की आशंका प्रशासन के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गई है.

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को सैन्य अड्डे पर स्थानांतरित किया जाना इसी बढ़ती चिंता के बीच अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. हालांकि, उन्हें मिली धमकियों के पीछे ईरान की भूमिका और खतरे के वास्तविक स्तर की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है. फिलहाल अमेरिकी प्रशासन के सामने अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी प्राथमिकता बन गया है.

यह भी पढ़िएः 'मेरे जैसा कोई नहीं होगा', जेन्सन हुआंग के बिना क्या होगा एनवीडिया का भविष्य? क्यों है संकट

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 11 Nov 2026 09:30 AM (IST)
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