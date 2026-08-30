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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'विविधता प्राकृतिक है और एकता सत्य', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

'विविधता प्राकृतिक है और एकता सत्य', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विविधता, एकता, मानवता, पर्यावरण संरक्षण और भारत की वैश्विक भूमिका पर विचार रखे.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 10:19 AM (IST)
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में भले ही लोगों के बीच कई तरह की भौतिक और सामाजिक भिन्नताएं हों, लेकिन सभी मनुष्यों के भीतर एक समान तत्व मौजूद है. उन्होंने कहा कि “हम एकत्व से जुड़े हैं और विविधता से सुसज्जित हैं. विविधता प्राकृतिक है और एकता ही सत्य है.”

भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD Forum) की ओर से आयोजित “यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन” को संबोधित कर रहे थे. अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने भारत की ‘विविधता में एकता’ की अवधारणा, मानवता, पर्यावरण के प्रति दायित्व और दुनिया में भारत की भूमिका पर विस्तार से बात की.

अमेरिका में प्लूरलिज्म, भारत में विविधता में एकता

मोहन भागवत ने कहा कि जब अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात होती है तो अक्सर ‘प्लूरलिज्म’ यानी बहुलतावाद की चर्चा होती है. वहीं भारत के संदर्भ में ‘यूनिटी इन डायवर्सिटी’ यानी विविधता में एकता की बात सामने आती है. उन्होंने कहा कि एकता और विविधता दोनों भारत के डीएनए में हैं.

उन्होंने कहा कि राष्ट्र केवल भौगोलिक इकाइयां नहीं होते. ब्रह्मांड की संरचना में हर राष्ट्र की एक भूमिका और दायित्व होता है.

भारत की विश्व-दृष्टि का उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा कि हर राष्ट्र की एक नियति होती है, जिसे उसे पूरा करना होता है. भारत की नियति विविधता में एकता के सत्य को साकार करना और समय-समय पर पूरी दुनिया को भी इस एकत्व का बोध कराना है.

विविधता का उत्सव मनाना और उसका सम्मान करना जरूरी

भागवत ने कहा कि हम एक हैं और विविधता के कारण हमारी एकता और भी सुंदर बनती है. इसलिए विविधता का उत्सव मनाया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए. इसके साथ ही सभी को एकत्व की भावना को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए.

उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश, पूरा करने के लिए एक मिशन और प्राप्त करने के लिए एक नियति होती है.

‘जियो और जीने दो’ की सोच पर जोर

भागवत ने कहा कि दुनिया में दो तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं. एक कहती है- ‘जियो और जीने दो.’ दूसरी कहती है- ‘जियो और केवल उन्हें जीने दो, जो हमारी बात मानें.’

उन्होंने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे, वे दूसरों की रक्षा को अपनी शर्तों से जोड़ते हैं. उन्होंने ‘रक्षण’ शब्द का उल्लेख करते हुए कहा कि जो केवल अपनी बात मानने वालों की रक्षा करते हैं, उन्हें उन्होंने ‘राक्षस’ कहा.

इसके विपरीत उन्होंने ऐसी सोच की जरूरत बताई, जिसमें यह मायने नहीं रखता कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात मानता है या नहीं, आपकी बात सुनता है या नहीं, आपके बारे में क्या सोचता है या आपके लिए कितना उपयोगी है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी मनुष्य हैं. जीवन को बनाए रखने के लिए बंधुत्व और आपसी अपनत्व के साथ रहना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत सबको जोड़ता है, सभी को अपने भीतर समाहित करता है, किसी तरह का विभाजन पैदा नहीं करता, सबके बीच संतुलन बनाए रखता है और मध्य मार्ग दिखाता है, वही धर्म है.

पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व समझना होगा

पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि जिस तरह फादर्स डे और मदर्स डे मनाकर हम माता-पिता के प्रति अपने दायित्व को याद करते हैं, उसी तरह पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को भी याद रखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के भोजन करने से पहले दुनिया में कृषि होनी जरूरी है. अगर किसान खेती करना बंद कर दें तो लोगों के पास खाने के लिए क्या बचेगा?

भारत का मिशन दुनिया को बेहतर भविष्य की राह दिखाना

भारत की वैश्विक भूमिका पर भागवत ने कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य उस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना और स्वयं भी उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है. यह व्यक्ति के मोक्ष के साथ-साथ दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है.

उन्होंने कहा कि यही भारत का मिशन है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीयों को यह संदेश केवल उपदेश देकर नहीं, बल्कि अपने आचरण और उदाहरण के जरिए देना चाहिए. यही भारत की नियति है.

प्रवासियों को कर्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहने की सलाह

दुनिया भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की भूमिका पर भागवत ने कहा कि उन्हें अपनी कर्मभूमि के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए. साथ ही उन्हें अपनी जन्मभूमि के मूल्यों के अनुरूप जीवन जीते रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत को अपने प्रवासियों से यही अपेक्षा है.

उन्होंने दोहराया, “हम एकत्व से जुड़े हैं और विविधता से सुसज्जित हैं. विविधता प्राकृतिक है और एकता ही सत्य है.” उन्होंने कहा कि एकत्व की सुंदरता के रूप में विविधता का उत्सव मनाया जाना चाहिए.

रक्षाबंधन के जरिए दायित्व और बंधन का संदेश

मुख्य संबोधन की शुरुआत प्रतिष्ठित वक्ताओं की मौजूदगी में रक्षाबंधन के आयोजन से हुई. इस दौरान एक-दूसरे को राखी बांधकर एकत्व और आपसी संबंध का संदेश दिया गया.

रक्षाबंधन के महत्व पर भागवत ने कहा कि दूसरों के प्रति अपने दायित्व को स्वीकार करना व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है. रक्षाबंधन में मौजूद बंधन का संदेश भी इसी भावना से जुड़ा है.

200 धार्मिक नेताओं ने जारी किया ‘कॉल फॉर एक्शन’

भागवत के संबोधन से पहले 200 धार्मिक नेताओं के ‘कॉल फॉर एक्शन’ प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया. इसमें 30 देशों के 180 धार्मिक नेताओं ने भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पांच सूत्रीय कार्ययोजना की घोषणा की.

‘वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी’ यानी ‘एक विश्व, एक मानवता’ नाम के इस कार्य आह्वान में संकल्प लिया गया कि अगर किसी समुदाय की गरिमा अपमान या हिंसा के खतरे में होगी तो उसकी गरिमा की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाई जाएगी.

वैश्विक धार्मिक नेताओं ने धर्म के नाम पर घृणा, अपमान, अमानवीय व्यवहार या हिंसा को उचित ठहराने को अस्वीकार किया.

250 संगठनों ने मिलकर किया आयोजन

आयोजन से पहले रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें मौजूद लोगों ने एक-दूसरे को राखी बांधी और एकत्व की भावना का संदेश दिया.

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए करीब 250 संगठन एक साथ आए. ‘वननेस सेलिब्रेशन’ में अमेरिका के 39 राज्यों और 850 अमेरिकी शहरों से करीब 6,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा 29 देशों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हुए.

यह भी पढ़िएः 'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
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