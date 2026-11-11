युद्ध ने जिनके घर छीन लिए, उनके लिए आसमान से बरसता पानी भी मुसीबत बन गया है. गाजा में नवंबर की पहली भारी बारिश ने विस्थापित परिवारों के अस्थायी आशियानों को पानी से भर दिया. कहीं टेंट बह गए, कहीं बिस्तर और कपड़े भीग गए, तो कहीं पहले से कमजोर इमारतें ढह गईं. जिन लोगों ने महीनों बमबारी, विस्थापन और भूख के बीच जिंदगी बचाई, उनके सामने अब सर्दी और बाढ़ का नया संकट खड़ा है. यह केवल मौसम की मार नहीं, बल्कि तबाह बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त मानवीय सहायता से पैदा हुआ ऐसा संकट है, जिसमें बारिश ने युद्ध के घावों को और गहरा कर दिया है.

70 हजार टेंटों में घुसा पानी, लाखों लोगों के सामने सर्दी का संकट

गाजा में 6 नवंबर की शाम से शुरू हुई भारी बारिश और तेज हवाओं ने विस्थापन शिविरों को बुरी तरह प्रभावित किया. संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय (OCHA) की 9 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर तक 26 हजार से अधिक परिवारों ने अपने आश्रय या सामान को नुकसान पहुंचने की शिकायत दर्ज कराई थी. शुरुआती आकलन में 6 हजार से ज्यादा पारिवारिक आश्रय पूरी तरह नष्ट और 17,400 से अधिक क्षतिग्रस्त बताए गए. करीब 3,900 परिवार ऐसे थे जिनके पास बारिश के बाद रहने के लिए कोई आश्रय नहीं बचा था.

सेव द चिल्ड्रेन और दूसरी राहत एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार, बारिश से लगभग 70 हजार टेंट प्रभावित हुए. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने करीब 3.5 लाख लोगों के खुले आसमान के नीचे पहुंच जाने की आशंका जताई. हालांकि, अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़े उनके आकलन के समय और तरीके के अनुसार अलग हो सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र ने भी स्पष्ट किया है कि शुरुआती आंकड़े अभी सत्यापन के अधीन हैं.

इस बारिश का असर केवल टेंटों तक सीमित नहीं रहा. कुछ इलाकों में पानी का स्तर डेढ़ मीटर तक पहुंच गया. गाजा की सिविल डिफेंस टीमों को 7 नवंबर को 2,166 आपातकालीन कॉल मिलीं, लेकिन वे केवल 218 मामलों में मौके पर पहुंच सकीं. कई परिवार बाल्टियों, बर्तनों और हाथों से टेंटों में जमा पानी निकालते रहे. जिनके पास पहले से बहुत कम सामान बचा था, उनके गद्दे, कंबल, कपड़े और भोजन भी भीग गए. इस तरह बारिश ने उन लोगों की बची-खुची गृहस्थी भी छीन ली, जो पहले ही युद्ध में अपना घर गंवा चुके थे.

टेंटों में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए बारिश कितनी खतरनाक?

गाजा में टेंट अब केवल अस्थायी घर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन का एकमात्र सहारा हैं. लेकिन प्लास्टिक की चादरों, पुराने कपड़ों और कमजोर खंभों से बने ये आश्रय तेज हवा और लगातार बारिश का सामना करने में सक्षम नहीं हैं. पानी जमीन से रिसकर भीतर आता है और छत से टपकता है. ऐसे में परिवारों के पास न सूखी जगह बचती है और न ही ठंड से बचने का पर्याप्त इंतजाम. रात के समय तापमान गिरने पर यह स्थिति और गंभीर हो जाती है.

बच्चों, नवजात शिशुओं, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए इसका खतरा सबसे अधिक है. गीले कपड़ों और बिस्तरों में लंबे समय तक रहने से शरीर का तापमान खतरनाक रूप से गिर सकता है. इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं. इससे सांस संबंधी संक्रमण, त्वचा की बीमारियां और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि पिछले सर्दियों के मौसम में गाजा में 11 बच्चों की हाइपोथर्मिया से मौत की सूचना मिली थी. इस बार भी पर्याप्त आश्रय और गर्म कपड़ों के अभाव में बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है.

बारिश के दौरान एक और दर्दनाक घटना सामने आई. मध्य गाजा के देर अल-बला में अल-बरका जलाशय के पास रेत का एक बड़ा टीला खिसककर टेंटों पर गिर गया. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में तीन बच्चों और दो महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ. यूनिसेफ ने बताया कि मृत बच्चों की उम्र चार, पांच और आठ साल थी. एक अन्य घटना में एक शिशु के डूबने की भी खबर आई. यह दिखाता है कि विस्थापित परिवारों के लिए खतरा केवल टेंट में पानी भरने तक सीमित नहीं है; अस्थिर जमीन और कमजोर इमारतें भी जानलेवा साबित हो सकती हैं.

जल निकासी और साफ पानी की व्यवस्था क्यों चरमराई?

किसी भी शहर में बारिश के पानी को निकालने के लिए नालियों, पंपों, जल निकासी नेटवर्क और सीवेज सिस्टम की जरूरत होती है. लेकिन गाजा में युद्ध के दौरान इन व्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है. कई नालियां और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हैं, पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे और मरम्मत के लिए जरूरी मशीनों तथा कलपुर्जों की कमी है. यही वजह है कि बारिश का पानी सड़कों और शिविरों में जमा हो रहा है.

यूनिसेफ के मुताबिक, गाजा में फिलहाल कोई भी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र चालू नहीं है. गाजा सिटी के शेख रदवान जलाशय में बारिश का पानी और सीवेज मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं. वहां लगे छह पंपों में से केवल दो काम कर रहे हैं. जब बारिश का पानी सीवर के पानी के साथ मिलकर टेंटों और बस्तियों में पहुंचता है, तो दस्त, त्वचा संक्रमण और दूसरी जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

साफ पानी की उपलब्धता भी बड़ी चुनौती है. युद्ध से पहले गाजा की आबादी पानी और स्वच्छता के लिए जिन बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर थी, उनमें से बड़ी संख्या क्षतिग्रस्त हो चुकी है. पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन और जल भंडारण व्यवस्था के प्रभावित होने से लोगों को पानी के टैंकरों और सीमित वितरण केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है. बारिश के पानी में सीवेज मिल जाने से उपलब्ध पानी के दूषित होने का खतरा भी बढ़ जाता है. यानी जिस पानी से राहत मिलनी चाहिए, वही कई बार बीमारी का कारण बन सकता है.

राहत सामग्री मौजूद, लेकिन जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मुश्किल

इस संकट की एक बड़ी विडंबना यह है कि राहत सामग्री की जरूरत और उसकी उपलब्धता के बीच भारी अंतर है. OCHA के मुताबिक, गाजा के भीतर टेंट, तिरपाल, कंबल और गर्म कपड़ों का मानवीय भंडार लगभग खत्म हो चुका है. दूसरी ओर, राहत एजेंसियों और विभिन्न देशों की ओर से खरीदे गए 1.5 लाख से अधिक टेंट गाजा के बाहर भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे. इनमें मिस्र के अल-अरीश में रखे करीब 1.17 लाख टेंट भी शामिल हैं.

इन सामग्रियों को गाजा के भीतर पहुंचाने के लिए सीमा पार से अनुमति, पर्याप्त परिवहन, सुरक्षित रास्ते और वितरण की व्यवस्था जरूरी है. इसके अलावा पानी निकालने वाले पंप, वैक्यूम ट्रक, जनरेटर, ईंधन, पाइप, इंजन ऑयल और भारी मशीनें भी चाहिए. OCHA ने कहा है कि इन उपकरणों को लाने के लिए इजरायली अधिकारियों की मंजूरी और मानवीय सहायता के लिए पर्याप्त धन की जरूरत है. यूनिसेफ ने भी पानी और स्वच्छता की सुविधाओं को ठीक करने के लिए पंप, जनरेटर और कलपुर्जों को तत्काल प्रवेश देने की अपील की है.

बारिश का असर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कम से कम 55 अस्थायी शिक्षण केंद्र प्रभावित हुए, जहां करीब 55 हजार बच्चे पढ़ते थे. कुछ केंद्रों को नुकसान पहुंचा और पढ़ाई रोकनी पड़ी. दो क्लीनिक भी बारिश और तेज हवा से प्रभावित हुए. कई स्वास्थ्य सेवाओं और मोबाइल मेडिकल टीमों का काम अस्थायी रूप से बाधित हुआ. इस तरह बारिश ने उन सेवाओं को भी प्रभावित किया, जो युद्ध के बीच किसी तरह चल रही थीं.

युद्ध के बाद पुनर्निर्माण: सिर्फ घर बनाना काफी नहीं

गाजा में पुनर्निर्माण की चुनौती इस बारिश के बाद और साफ दिखाई देने लगी है. यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के अप्रैल 2026 के संयुक्त आकलन के मुताबिक, दो साल से अधिक चले संघर्ष में भौतिक ढांचे को करीब 35.2 अरब डॉलर का सीधा नुकसान हुआ, जबकि आर्थिक नुकसान 22.7 अरब डॉलर आंका गया. गाजा के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अगले दशक में लगभग 71.4 अरब डॉलर की जरूरत बताई गई है.

इसमें सबसे बड़ी चुनौती आवास की है. रिपोर्ट के अनुसार, 3.71 लाख से अधिक आवासीय इकाइयां नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई हैं. लेकिन घर बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा. सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, बिजली व्यवस्था, जलापूर्ति, सीवेज नेटवर्क और बाजारों को भी दोबारा खड़ा करना होगा. युद्ध के मलबे को हटाना भी आसान नहीं है. आकलन के मुताबिक, गाजा में 6.8 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक मलबा जमा है, जिसे हटाने में भारी धन, मशीनरी और समय लगेगा. मलबे के बीच बिना फटे विस्फोटक भी हो सकते हैं, इसलिए सफाई का काम जोखिम भरा है.

इसके अलावा पुनर्निर्माण के लिए केवल पैसा और निर्माण सामग्री काफी नहीं होगी. सुरक्षित पहुंच, स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय लोगों की भागीदारी, कामगारों की उपलब्धता और लगातार मानवीय सहायता भी जरूरी है. जब तक लोगों को सुरक्षित जगह, साफ पानी और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलतीं, तब तक स्थायी पुनर्निर्माण की शुरुआत भी अधूरी रहेगी. बारिश ने उजागर कर दी युद्ध की मानवीय कीमत

गाजा में बारिश हर साल आती है, लेकिन इस बार उसका असर असाधारण रूप से विनाशकारी साबित हुआ. इसकी वजह मौसम से ज्यादा वे परिस्थितियां हैं, जिनमें लाखों लोगों को जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. घरों का नष्ट होना, टेंटों में विस्थापन, जल निकासी का टूटना, सीवेज व्यवस्था का ठप पड़ना और राहत सामग्री की कमी—इन सबने एक सामान्य मौसमी घटना को मानवीय संकट में बदल दिया है.

गाजा के लोगों के लिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत केवल भोजन या दवाइयां नहीं, बल्कि एक सुरक्षित छत, सूखा बिस्तर, साफ पानी और ऐसी जगह है जहां बच्चे बिना डर के सो सकें. युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की असली कसौटी भी यही होगी कि क्या लोगों को सिर्फ नई इमारतें मिलेंगी या उन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने लायक जीवन भी वापस मिलेगा. फिलहाल, सर्दी की दस्तक के बीच हजारों परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है अगली बारिश आएगी तो वे अपने बच्चों को कहां सुरक्षित रखेंगे?