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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIAF के युद्धाभ्यास की आहट से सहमा पाकिस्तान, बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग

IAF के युद्धाभ्यास की आहट से सहमा पाकिस्तान, बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग

भारतीय वायुसेना ने 17 दिनों के महा युद्धाभ्यास का नोटिस टू एयर मिशन्स जारी किया है. भारतीय वायुसेना के इस कदम से पाकिस्तान के अधिकारी गहरी चिंता में चले गए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Sep 2026 10:24 AM (IST)
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भारतीय वायुसेना के एक कदम से पाकिस्तान में खलबली मच गई है. वायुसेना ने लगातार 17 दिनों तक महा युद्धाभ्यास करने का नोटिस टू एयर मिशन्स जारी किया है. भारतीय वायुसेना ने 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के लिए एयरस्पेस ने नोटम जारी किया है जिससे पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी बहुत बेचैन हैं. जिसके बाद उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है.

एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा से जुड़े एख सूत्र ने बताया है कि भारत के इस नोटिफिकेशन के की समीक्षा करने के लिए एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है. इसकी जानकारी पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के कार्यालय को दी गई है. इस जानकारी के बाद पता चलता है कि इस्लामाबाद सीमा के पास होने वाले भारत के सैन्य अभ्यासों को कितनी गंभीरता से ले रहा है.

रक्षा मंत्री ने किया ऐसे रिएक्ट
भारत के महा युद्धाभ्यास के बारे में पता चलने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही शांत तरीके से रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि इससे देश चिंतित नहीं है. अरे न्यूज पर ख्वाजा आसिफ ने कहा- चिंता की कोई बात नहीं है. जो पैटर्न उनका अतीत में रहा है वो ठीक है, जो अभ्यास वो कर रहे हैं वो ठीक है. उन्होंने नोटम जारी किया है. मगर आपने जो इशारा किया है कि क्या पाकिस्तान के लिए कोई रिस्क है तो फिर वही होगा दमादम मस्त कलंदर.

बता दें भारतीय नोटम के बाद पाकिस्तान ने सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है. सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है.रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि उनके बल पूरी तरह तैयार हैं और वायुसेना की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: आरजी कर केस: CBI जांच से खुश नहीं पीड़िता की MLA मां, बोलीं- 'सरकार बदले से...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 04 Sep 2026 10:24 AM (IST)
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Indian Air Force Pakistan NOTAM
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