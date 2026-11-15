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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा! अमेरिकी रिपोर्ट ने चौंकाया, क्या बोले स्पीकर गालिबाफ?

ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा! अमेरिकी रिपोर्ट ने चौंकाया, क्या बोले स्पीकर गालिबाफ?

ईरान के हथियारों के जखीरों पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है. वहीं दूसरी ओर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि हम न तो युद्ध और न ही शांति की अनिश्चित स्थिति में बने रहेंगे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 07:51 PM (IST)
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अमेरिका ईरान संघर्ष पर कई महीनों बाद भी पूरी तरह विराम नहीं लग सका है. इस बीच ईरान के हथियारों के जखीरों पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक, ईरान के पास अब भी 1,500 से 2,500 मिसाइलें हैं. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट दी है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो तेहरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता रखता है. रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के पास मौजूद मिसाइलों की सटीक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है.

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'ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार'
इसकी वजह मिसाइलों की निगरानी और उनकी स्थिति का पता लगाने में आने वाली चुनौतियां हैं. अधिकारियों ने कहा कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं और कितनी भंडार में रखी हैं, इस अनुमान को लेकर भरोसे का स्तर कम है. हालांकि उनका मानना है कि ईरान के पास अब भी मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है.

क्या बोले गालिबाफ 
इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि हम न तो युद्ध और न ही शांति की अनिश्चित स्थिति में बने रहेंगे. उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका हमारी सात उचित शर्तों को स्वीकार करता है, तो समझौते का रास्ता खुला रहेगा. अगर अमेरिका ने एक और गलती की, तो युद्ध के मैदान का भूगोल ईरान के सशस्त्र बल तय करेंगे."

बहरीन पर हमलों को लेकर क्या कहा
इसके अलावा बहरीन पर हाल ही में हुए हमलों की खबरों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि ईरान हमलों का जवाब देना जारी रखेगा. इस्माइल बघाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने पहले भी कहा है कि हम किसी भी हमले का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेंगे, और आगे भी हम इसी रुख पर कायम रहेंगे."

उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के बीच कोई खास मतभेद नहीं है और फैसले वाशिंगटन में नहीं, बल्कि कहीं और लिए जाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कूटनीति का इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि किसी पक्ष से कोई उम्मीद लगाई जाए. उन्होंने कहा, "अमेरिकी राजनयिक तो जैसे हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं." बघाई ने ये भी कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी प्रतिबद्धता स्वीकार नहीं करेगा. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Nov 2026 07:51 PM (IST)
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US Iran War Mohammad Bagher Ghalibaf Bahrain Attack
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