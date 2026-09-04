Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआरजी कर केस: CBI जांच से खुश नहीं पीड़िता की MLA मां, बोलीं- 'सरकार बदले से...'

आरजी कर केस: CBI जांच से खुश नहीं पीड़िता की MLA मां, बोलीं- 'सरकार बदले से...'

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की रेप मर्डर पीड़िता की मां और बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ CBI जांच की प्रगति से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. उन्होंने CBI जांच की आलोचना की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की रेप मर्डर पीड़िता की मां और अब पनिहाटी से बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ CBI जांच की प्रगति से नाखुश हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बावजूद न्याय की प्रक्रिया में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है.

बैरकपुर में बुधवार को कार्यक्रम के दौरान रत्ना देबनाथ ने कहा कि न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ा जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार बदलने के बाद भी असल में स्थिति बदली है. उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि सरकार बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. उन्होंने कहा कि वह राजनीति में नहीं आना चाहती थीं.

राजनीति में आने को लेकर क्या कहा
रत्ना देबनाथ ने बताया कि उनके पति का कारोबार था और उनकी बेटी ने भी उन्हें राजनीति में न शामिल होने को कहा था. उन्होंने कहा कि बेटी की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद परिवार राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहता था, लेकिन उन्हें बताया गया कि बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट आई है.

रेप मर्डर पीड़िता की मां बीजेपी विधायक ने कहा कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल में उनकी डॉक्टर बेटी की हत्या के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति सामने आई. उन्होंने मामले की जांच को लेकर भी सवाल उठाए. अदालत की ओर से इस मामले में नई विशेष जांच टीम गठित किए जाने के बाद उन्होंने सीबीआई जांच की आलोचना की.

'डॉक्टरों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता'
बीजेपी विधायक देबनाथ ने कहा कि सीबीआई की ओर से यह कहा जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर हैं और उन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि जज ने भी कहा था कि डॉक्टरों को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी बेटी भी डॉक्टर थी, लेकिन अगर कोई डॉक्टर अपराधी है और उनकी बेटी की हत्या में शामिल है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता.

ये भी पढ़ें

ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
CBI RG Kar Case Ratna Debnath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
इंडिया
चीन-पाक बॉर्डर पर अब 24 घंटे नजर, क्यों EOS-05 सुरक्षा के लिए 'तुरुप का पत्ता'?
चीन-पाक बॉर्डर पर अब 24 घंटे नजर, क्यों EOS-05 सुरक्षा के लिए 'तुरुप का पत्ता'?
इंडिया
Xप्लेन: ISRO ने रचा इतिहास, GSLV-F17 के साथ लॉन्च हुआ 'बाज' सैटेलाइट EOS-05, जानिए क्यों खास
Xप्लेन: ISRO ने रचा इतिहास, GSLV-F17 के साथ लॉन्च हुआ 'बाज' सैटेलाइट EOS-05, जानिए क्यों खास
इंडिया
जय श्रीकृष्ण! जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए क्या प्रार्थना की?
जय श्रीकृष्ण! जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए क्या प्रार्थना की?
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
विश्व
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
क्रिकेट
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
जय श्रीकृष्ण! जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए क्या प्रार्थना की?
जय श्रीकृष्ण! जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए क्या प्रार्थना की?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
शिक्षा
GATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका
GATE 2027- रजिस्ट्रेशन शुरू, IIT-IISc में पढ़ाई और PSU में नौकरी का मौका
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget