आरजी कर केस: CBI जांच से खुश नहीं पीड़िता की MLA मां, बोलीं- 'सरकार बदले से...'

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की रेप मर्डर पीड़िता की मां और अब पनिहाटी से बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ CBI जांच की प्रगति से नाखुश हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बावजूद न्याय की प्रक्रिया में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है.

बैरकपुर में बुधवार को कार्यक्रम के दौरान रत्ना देबनाथ ने कहा कि न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ा जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार बदलने के बाद भी असल में स्थिति बदली है. उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि सरकार बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. उन्होंने कहा कि वह राजनीति में नहीं आना चाहती थीं.

राजनीति में आने को लेकर क्या कहा

रत्ना देबनाथ ने बताया कि उनके पति का कारोबार था और उनकी बेटी ने भी उन्हें राजनीति में न शामिल होने को कहा था. उन्होंने कहा कि बेटी की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद परिवार राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहता था, लेकिन उन्हें बताया गया कि बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट आई है.

रेप मर्डर पीड़िता की मां बीजेपी विधायक ने कहा कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल में उनकी डॉक्टर बेटी की हत्या के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति सामने आई. उन्होंने मामले की जांच को लेकर भी सवाल उठाए. अदालत की ओर से इस मामले में नई विशेष जांच टीम गठित किए जाने के बाद उन्होंने सीबीआई जांच की आलोचना की.

'डॉक्टरों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता'

बीजेपी विधायक देबनाथ ने कहा कि सीबीआई की ओर से यह कहा जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर हैं और उन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि जज ने भी कहा था कि डॉक्टरों को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी बेटी भी डॉक्टर थी, लेकिन अगर कोई डॉक्टर अपराधी है और उनकी बेटी की हत्या में शामिल है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता.

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