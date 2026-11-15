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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'नेतन्याहू ने ऐसे वादे किए जो...', गाजा में नागरिकों की मौत पर भड़के बाइडेन

'नेतन्याहू ने ऐसे वादे किए जो...', गाजा में नागरिकों की मौत पर भड़के बाइडेन

गाजा जंग को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अपनी किताब में नेतन्याहू पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 08:43 PM (IST)
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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी किताब में लिखा है कि इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में आम नागरिकों की मौत को सीमित करने का कई बार वादा किया था, लेकिन वे अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुए. 

83 वर्षीय जो बाइडेन ने अपनी किताब 'प्रॉमिस मी, अमेरिका' में लिखा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल की बमबारी में आम नागरिकों की जान को लेकर उन्होंने कई बार नेतन्याहू के सामने चिंता जताई थी. बाइडेन का कहना है कि उन्होंने निजी तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की थी, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

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कब रिलीज होगी बाइडेन की बुक
बाइडेन की बुक 17 नवंबर को रिलीज होने वाली है. शुक्रवार को CNN ने इसके कुछ अंश प्रकाशित किए हैं. बाइडेन ने बुक में लिखा, "संघर्ष की शुरुआत से ही मैं इजरायल से कहता आ रहा था कि वे आम नागरिकों की तकलीफें कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाएं. मैंने 'बिबी' (नेतन्याहू) के साथ कई निजी बातचीत में भी यह चिंता जताई थी. उन्होंने खुद भी माना था कि आम नागरिकों की बढ़ती मौतों से इजरायल की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और युद्ध के लिए अमेरिका के समर्थन पर भी असर पड़ रहा है."

नेतन्याहू पर साधा निशाना
बाइडेन ने आगे लिखा है कि फिर वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया वे और अधिक कदम उठाने का वादा करते और उसके तुरंत बाद कोई और आक्रामक कार्रवाई हो जाती, जिसमें फिर से कई आम नागरिक मारे जाते. जब हमने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो इजरायली पक्ष के पास हमेशा कोई न कोई सफाई या बहाना होता था, लेकिन नतीजा वही रहता था. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को ऐसे वादे करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, जिन्हें पूरा करने की न तो उनमें क्षमता थी और न ही कोई इरादा था.
 
बाइडेन ने अपनी किताब में नेतन्याहू के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों पर भी चर्चा की. उन्होंने लिखा है कि वे इस बात से काफी निराश थे कि इजरायली नेता अपने तात्कालिक राजनीतिक हितों से आगे नहीं देख पा रहे थे. बाइडेन ने लिखा कि मैं समझता था कि वे भारी दबाव में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात से निराशा हुई कि वे एक राजनेता की तरह नहीं सोच पाए और इजरायल के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने के बजाय केवल अपनी अल्पकालिक राजनीतिक जरूरतों पर ही ध्यान देते रहे.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Nov 2026 08:43 PM (IST)
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