भारत की तीनों सेनाओं (जल, थल और वायु सेना) की ओर से 30 अक्टूबर से किए जाने वाले युद्धाभ्यास 'त्रिशूल' को लेकर अभी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. भारत पहले ही नोटम (notice to air missions- NOTAM) जारी कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान इस कदर दशहत में है कि उसने अपने पूरे हवाई क्षेत्र में नोटम का दायरा बढ़ा दिया है.

करीब-करीब पूरे पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद हो चुका है. पाकिस्तान की ओर से यह कदम उनकी नौ सेना प्रमुख के सर क्रीक क्षेत्र के दौरे के बाद उठाया गया है. भारतीय सेना, नौ सेना और वायु सेना (30 अक्टूबर से लेकर 11 अक्तूबर तक) राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट एक्सरसाइज करने जा रही है.

लगभग पूरे पाकिस्तान में एयरस्पेस बंद

भारतीय सेनाओं का ये युद्धाभ्यास समुद्र में और रेगिस्तानी इलाकों में भी होगा. भारत की ओर से एहतियात के तौर पर पहले ही 'नोटम' जारी किया गया था, ताकि कोई भी विमान इसकी चपेट में न आ जाए. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान ने खुद ही इसका दायरा लगभग पूरे देश तक बढ़ा दिया है.

राजनाथ सिंह ने दी थी चेतावनी

पाकिस्तान के नेवी चीफ ने पिछले सप्ताह सर क्रीक का दौरा किया और अपनी सेना की तैयारियों का जायजा लिया. इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर क्रीक इलाके में पहुंचे थे और वहां पर जवानों से मिले थे. रक्षा मंत्री ने सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाने को लेकर सख्त चेतावनी दी थी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सर क्रीक का एक रास्ता कराची तक जाता है. इस क्षेत्र में दुश्मन की ओर से किसी भी तरह की जुर्रत उसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल सकती है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बदल गई रणनीति

ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारतीय सशस्त्र सेना एक्टिव है. पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ भारतीय नौ सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया था. हाल ही में भारतीय वायु सेना ने कोंकण तट पर एडवांस मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग (MUM-T) का सफल परीक्षण किया है और अब तीनों ही सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रही हैं.

