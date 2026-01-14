ईरान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा? MEA ने 10 दिनों में जारी की दूसरी एडवाइजरी, तुरंत तेहरान छोड़ें भारतीय नागरिक
Iran Protest: विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक कमर्शियल फ्लाइट्स समेत उपलब्ध किसी भी परिवहन माध्यम से ईरान छोड़ दें.
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को लिए एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि ईरान में रह रहे छात्र, श्रद्धालु, कारोबारी और टूरिस्ट से अपील है कि वो ईरान से तुरंत निकल जाएं और अगले आदेश तक तेहरान की यात्रा से बचें. भारतीय विदेश मंत्रालय की पिछले 10 दिनों में ईरान को लेकर यह दूरी एडवाइजरी है.
भारतीय नागरिक ईरान छोड़ें: विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक सावधानी बरतें और विरोध प्रदर्शनों या रैलियों वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें और किसी भी घटनाक्रम के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें.' भारतीय नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट से लेकर वहां मौजूद किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है.
भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर
विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने यात्रा और इमिग्रेशन दस्तावेज, जिनमें पासपोर्ट और ID शामिल हैं, अपने पास तैयार रखें. ईरान में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन नंबर +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359 और ईमेल cons.tehrana mea.gov.in जारी किया है.
भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लिंक जारी किया गया
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'सभी भारतीय नागरिक जो ईरान में हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे (https://www.meaers.com/request/home) लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं. यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. यदि ईरान में इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण कोई भारतीय नागरिक पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं तो भारत में उनके परिवार से अनुरोध है कि वे पंजीकरण करा लें.'
भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये एडवाइजरी ऐसे समय में जारी किया है जब ईरान के कई प्रांत में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका तेहरान पर सैन्य एक्शन लेने की धमकी दे रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले 13 जनवरी को ईरान के लोगों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि मदद रास्ते में है. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये स्पष्ट नहीं किया कि 'मदद रास्ते में है' का सटीक मतलब क्या है.
ईरान के लिए मदद रास्ते में है: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ईरान के देशभक्तों विरोध जारी रखो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो. हत्यारों और अत्याचारियों के नाम सुरक्षित रखो. उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं हो जाती तब तक मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं. मदद रास्ते में है.'
