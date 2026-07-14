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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहॉर्मुज में दो जहाजों के बीच भीषण टक्कर, 'बल्क कैरियर' के उड़े परखच्चे, ईरान ने बचाई क्रू के 23 लोगों की जान

हॉर्मुज में दो जहाजों के बीच भीषण टक्कर, 'बल्क कैरियर' के उड़े परखच्चे, ईरान ने बचाई क्रू के 23 लोगों की जान

US Iran War: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भीषण हादसा हो गया है. एक बल्क कैरियर दूसरे शिप से टकरा गया है. अहम बात यह है कि जहाज पर सवार 23 लोगों की जान बच गई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 14 Jul 2026 12:58 PM (IST)
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स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मंगलवार (14 जुलाई) को बड़ा हादसा हो गया. एक बल्क कैरियर दूसरे जहाज से टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि जहाजों के परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते पानी भरने लगा. हालांकि जानकारी मिलते ही ईरान ने जहाजों पर सवार क्रू के 23 लोगों को रेस्क्यू कर लिया. अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज के साथ-साथ पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

 

अपडेट जारी है...

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 14 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News US Iran War IRAN Strait Of Hormuz
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