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हॉर्मुज में दो जहाजों के बीच भीषण टक्कर, 'बल्क कैरियर' के उड़े परखच्चे, ईरान ने बचाई क्रू के 23 लोगों की जान
US Iran War: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भीषण हादसा हो गया है. एक बल्क कैरियर दूसरे शिप से टकरा गया है. अहम बात यह है कि जहाज पर सवार 23 लोगों की जान बच गई है.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मंगलवार (14 जुलाई) को बड़ा हादसा हो गया. एक बल्क कैरियर दूसरे जहाज से टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि जहाजों के परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते पानी भरने लगा. हालांकि जानकारी मिलते ही ईरान ने जहाजों पर सवार क्रू के 23 लोगों को रेस्क्यू कर लिया. अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज के साथ-साथ पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है.
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