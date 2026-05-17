'भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास में...', आर्मी चीफ के बयान से डरा PAK, क्या कहा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास में दफन...', भारतीय आर्मी चीफ के बयान से डरा पाकिस्तान, जानें क्या कहा?

'भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास में दफन...', भारतीय आर्मी चीफ के बयान से डरा पाकिस्तान, जानें क्या कहा?

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की टिप्पणियों के बाद रविवार को पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी किया. ऑपरेशन सिंदूर से खौफ खाते हुए मुनीर की सेना ने कहा कि पाकिस्तान के महत्व को स्वीकार करना चाहिए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 May 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की हालिया टिप्पणियों की रविवार को आलोचना करते हुए भारत से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सीखने की अपील की. जनरल द्विवेदी ने शनिवार को कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखता है तो उसे यह तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बने रहना चाहता है या इतिहास का. 

पाकिस्तानी सेना ने क्या कहा
जनरल द्विवेदी की टिप्पणियों को भड़काऊ बताते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा कि परमाणु शक्ति वाले जिम्मेदार देश संयम, परिपक्वता और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हैं. पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा, ‘‘एक संप्रभु परमाणु सम्पन्न पड़ोसी को ‘भूगोल’ से मिटा देने की धमकी देना रणनीतिक संकेत या जोखिम भरा कदम नहीं है, यह सिर्फ बौद्धिक क्षमता के दिवालियापन को दर्शाता है.’’

सह-अस्तित्व बनाए रखना सीखना चाहिए- पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के महत्व को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखना सीखना चाहिए. उसने कहा, ‘‘पाकिस्तान को निशाना बनाने का कोई भी प्रयास ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकता है जो न तो भौगोलिक रूप से सीमित होंगे और न ही रणनीतिक या राजनीतिक रूप से भारत के लिए स्वीकार्य होंगे.’’

ऑपरेशन सिंदूर से खौफ खाता है पाकिस्तान
पिछले साल मई में हुए चार दिवसीय संघर्ष को याद करते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारतीय नेतृत्व को दक्षिण एशिया को एक और संकट या युद्ध की ओर धकेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिसके परिणाम पूरे क्षेत्र और उससे इतर विनाशकारी हो सकते हैं. पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने पिछले साल 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे. इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए थे लेकिन दुश्मन के अधिकतर हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था. 

ये भी पढ़ें 

'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान

Published at : 17 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Pakistan General Upendra Dwivedi INDIA Indian Army
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास में दफन...', भारतीय आर्मी चीफ के बयान से डरा पाकिस्तान, जानें क्या कहा?
'भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास में...', आर्मी चीफ के बयान से डरा PAK, क्या कहा?
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
विश्व
रूसी तेल पर छूट खत्म! क्या भारत में फिर महंगी होगी 'लाइफलाइन', बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का संकट?
रूसी तेल पर छूट खत्म! क्या भारत में फिर महंगी होगी 'लाइफलाइन', बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का संकट?
विश्व
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
मध्य प्रदेश
Dhar News: HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
आईपीएल 2026
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
इंडिया
NEET पेपर लीक: प्रोफेसर मनिषा मांढरे को कोर्ट ने 14 दिन की CBI कस्टडी में भेजा, रिटायरमेंट से 7 महीने पहले हुईं अरेस्ट
प्रोफेसर मनिषा मांढरे 14 दिन की CBI कस्टडी में, रिटायरमेंट से 7 महीने पहले हुईं अरेस्ट
टेलीविजन
कभी शोबिज की दुनिया में काम करती थी ये महिला, अब बदहाल हालत, बोली- मरने का टाइम आ गया है
कभी शोबिज की दुनिया में काम करती थी ये महिला, अब बदहाल हालत, बोली- मरने का टाइम आ गया है
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
हेल्थ
Hantavirus: क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget