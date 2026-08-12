मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वNATO समिट: होटल के जिस फ्लोर पर थे ट्रंप, ईरान को था मालूम, टारगेट पर था एयरक्राफ्ट- Report

NATO समिट: होटल के जिस फ्लोर पर थे ट्रंप, ईरान को था मालूम, टारगेट पर था एयरक्राफ्ट- Report

अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरानी एजेंटों को अंकारा में ट्रंप की सटीक लोकेशन और यहां तक कि उनके होटल के कमरे की मंजिल तक का पता था.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 12 Aug 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

तुर्किए के अंकारा में नाटो (NATO) सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले का खतरा मंडरा रहा था, जिसके लिए यूएस सुरक्षा एजेंसियों को सीक्रेट ऑपरेशन चलाना पड़ा था. यह खतरा उन्हें किसी और से नहीं, बल्कि कट्टर दुश्मन ईरान से था. ईरान को NATO समिट के दौरान की ट्रंप के सही लोकेशन का पता था और उनके प्लेन पर मिसाइल से हमले का भी खतरा था. अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें बचाने के लिए कैटरिंग कंटेनर में छिपाकर निकाला था.

होटल के जिस फ्लोर पर थे ट्रंप, ईरान को था मालूम

न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि ट्रंप को ले जा रहे विमान पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के हमले का खतरा था. नाटो शिखर सम्मेलन के पास किसी व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल के साथ भी देखा गया था. रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरानी एजेंटों को अंकारा में ट्रंप की सटीक लोकेशन और यहां तक कि उनके होटल के कमरे की मंजिल तक का पता था.

अमेरिका ने चलाया सीक्रेट ऑपरेशन

इस खतरे को देखते हुए अमेरिकी अधिकारी तुरंत सतर्क हुए उन्होंने ट्रंप की जान बचाने की प्लानिंग शुरू कर दी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप पहले तो सार्वजनिक रूप से अपने आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन में सवार हुए, लेकिन फिर उन्हें गुपचुप तरीके से खाने-पीने के सामान वाले एक कैटरिंग कंटेनर में छिपाकर एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और फिर एक सैन्य विमान के जरिए तुर्किए से सुरक्षित रवाना कर दिया गया. वहीं एयरफोर्स वन विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट, वरिष्ठ सलाहकारों, पत्रकारों और सैन्यकर्मियों को लेकर ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी.

अमेरिकी अधिकारियों ने दिए थे ये निर्देश

न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इस ऑपरेशन से खतरा ट्रंप से हटकर राष्ट्रपति के विमान में सवार अन्य लोगों पर आ गया होगा. इनमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के अधिकारी स्टीफन मिलर और स्टीवन चेउंग शामिल थे. इस वजह से 8 जुलाई को अंकारा से ब्रिटेन जाने वाली उड़ान के दौरान यात्रियों को विमान की खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. बाद में ट्रंप चुपके से एयरफोर्स वन में फिर से सवार हो गए और कैमरों के सामने विमान से उतरे, जिससे सबको ऐसा लगा कि उन्होंने पूरी यात्रा उसी विमान में की थी.

Published at : 12 Aug 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Turkiye IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
NATO समिट: होटल के जिस फ्लोर पर थे ट्रंप, ईरान को था मालूम, टारगेट पर था एयरक्राफ्ट- Report
NATO समिट: होटल के जिस फ्लोर पर थे ट्रंप, ईरान को था मालूम, टारगेट पर था एयरक्राफ्ट- Report
विश्व
अल्लाह का शुक्र है! ट्रंप का दावा- हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है
अल्लाह का शुक्र है! ट्रंप का दावा- हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है
विश्व
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का नरसंहार! एयरस्ट्राइक में 28 लोगों को उतारा मौत के घाट
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का नरसंहार! एयरस्ट्राइक में 28 लोगों को उतारा मौत के घाट
विश्व
Xप्लेन: US डॉलर का दबदबा खात्मे की कगार पर! भारत को क्या फायदा होगा?
US डॉलर का दबदबा खात्मे की कगार पर! भारत को क्या फायदा होगा?
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का नरसंहार! एयरस्ट्राइक में 28 लोगों को उतारा मौत के घाट
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का नरसंहार! एयरस्ट्राइक में 28 लोगों को उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
इंडिया
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
पंजाब
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget