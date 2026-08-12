ईरान से तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, होर्मुज पर पूरी तरह US का कंट्रोल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे. उन्होंने कहा है कि हमारी नौसेना की घेराबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है. ईरान इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकता है. ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर किया है.

ट्रंप ने कहा, 'उनके पास न तो नौसेना है. न ही वायु सेना. उनके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है. आईआरजीसी बर्बाद हो चुकी है. भाग रही है. उनकी लीडरशिप की हालत भी बहुत खराब है. उनके पास पैसे नहीं है. उनका देश बर्बाद हो चुका है. उनके पास बस फेक न्यूज और 300 प्रतिशत महंगाई दर है. जो और भी बदतर होती जा रही है.'

ट्रंप ने कहा है, 'ईरान सिर्फ बातें करता है, काम कुछ नहीं करता. अब वह मिडिल ईस्ट का दादा (Bully) नहीं रहा. अल्लाह का शुक्र है.'

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