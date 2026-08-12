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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान से तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, होर्मुज पर पूरी तरह US का कंट्रोल

ईरान से तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, होर्मुज पर पूरी तरह US का कंट्रोल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Aug 2026 09:29 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है. मुझे लगता है कि हम इसे बनाए रखेंगे. उन्होंने कहा है कि हमारी नौसेना की घेराबंदी को हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है. ईरान इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकता है. ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर किया है.

ट्रंप ने कहा, 'उनके पास न तो नौसेना है. न ही वायु सेना. उनके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है. आईआरजीसी बर्बाद हो चुकी है. भाग रही है. उनकी लीडरशिप की हालत भी बहुत खराब है. उनके पास पैसे नहीं है. उनका देश बर्बाद हो चुका है. उनके पास बस फेक न्यूज और 300 प्रतिशत महंगाई दर है. जो और भी बदतर होती जा रही है.' 

ट्रंप ने कहा है, 'ईरान सिर्फ बातें करता है, काम कुछ नहीं करता. अब वह मिडिल ईस्ट का दादा (Bully) नहीं रहा. अल्लाह का शुक्र है.'

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Aug 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
World News Donald Trump Breaking News Abp News
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