भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाकर संकटमोचक की भूमिका निभाई. इसकी बदौलत भारत ने फाइनल मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता. इस मुकाबले के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर पाक क्रिकेट टीम की थू-थू हो रही है. न्यूज चैनल वालों से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. मामले पर एक पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा कि इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए. इसकी क्या सोच है? क्या इसने आईपीएल में जॉब करनी है?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया हार ने फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच गुस्सा और निराशा फैला दी है. पाकिस्तानी मीडिया ने टीम के प्रदर्शन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए. उनका कहना है कि टीम ने 84 रन पर बिना विकेट गंवाए अच्छी शुरुआत की, लेकिन पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई. इस प्रदर्शन ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या ये सिर्फ बैड लक है या फिर खिलाड़ियों और PCB का पुअर माइंडसेट? पाक मीडिया का कहना है कि ये क्रिकेटर पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं. एक एक्सपर्ट ने कहा कि मैच के दौरान पावरप्ले में टीम ने बेहद धीमी बल्लेबाजी की. दुबे जैसे बॉलर से सिर्फ 12 रन बनाना काफी शर्मनाक है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पावरप्ले में आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय टीम ने मौके गंवाए.

मिडिल ऑर्डर की लगातार नाकामी

पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. मैच के बाद हुसैन तलक और सलमान अली जैसे खिलाड़ियों पर आलोचना हो रही है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट के मुताबिक वे लगातार टीम को निराश कर रहे हैं. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर की समझ ही गलत है.

कप्तानी और कोचिंग पर उंगलियां

पाकिस्तानी मीडिया पाक टीम मैनेजमेंट और कप्तानी पर भी सवाल उठा रही है. इस बीच फैंस का आरोप है कि T20 क्रिकेट की बेसिक स्ट्रेटेजी तक टीम में नहीं दिखाई दे रही. लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन और सही बल्लेबाजी क्रम का फैसला तक सही ढंग से नहीं लिया गया.

बैड लक या पुअर माइंडसेट?

कई लोग इसे बैड लक मान रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार वही गलतियां दोहराना सिर्फ किस्मत नहीं हो सकता. ये साफ तौर पर पुअर माइंडसेट और कमजोर स्ट्रेटेजी की निशानी है.

फैंस की निराशा और PCB पर दबाव

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस ने टीम के प्रदर्शन पर तीखी आलोचना की है. लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल टीम नहीं बल्कि स्कूल लेवल की टीम लग रही है. अब PCB पर दबाव बढ़ रहा है कि वो टीम की नाकामी पर इंक्वायरी करे और खिलाड़ियों व मैनेजमेंट से जवाब मांगे.

