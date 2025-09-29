हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?

क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?

IND vs PAK Final Match: एशिया कप 2025 फाइनल में तिलक वर्मा के नाबाद अर्धशतक से भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता. पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स ने टीम की हार पर जमकर सवाल उठाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने नाबाद अर्धशतक लगाकर संकटमोचक की भूमिका निभाई. इसकी बदौलत भारत ने फाइनल मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता. इस मुकाबले के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर पाक क्रिकेट टीम की थू-थू हो रही है. न्यूज चैनल वालों से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. मामले पर एक पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा कि इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए. इसकी क्या सोच है? क्या इसने आईपीएल में जॉब करनी है? 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया हार ने फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच गुस्सा और निराशा फैला दी है. पाकिस्तानी मीडिया ने टीम के प्रदर्शन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए. उनका कहना है कि टीम ने 84 रन पर बिना विकेट गंवाए अच्छी शुरुआत की, लेकिन पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई. इस प्रदर्शन ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या ये सिर्फ बैड लक है या फिर खिलाड़ियों और PCB का पुअर माइंडसेट? पाक मीडिया का कहना है कि ये क्रिकेटर पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं. एक एक्सपर्ट ने कहा कि मैच के दौरान पावरप्ले में टीम ने बेहद धीमी बल्लेबाजी की. दुबे जैसे बॉलर से सिर्फ 12 रन बनाना काफी शर्मनाक है. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पावरप्ले में आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय टीम ने मौके गंवाए.

मिडिल ऑर्डर की लगातार नाकामी
पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. मैच के बाद हुसैन तलक और सलमान अली जैसे खिलाड़ियों पर आलोचना हो रही है. पाकिस्तानी एक्सपर्ट के मुताबिक वे लगातार टीम को निराश कर रहे हैं. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर की समझ ही गलत है.

कप्तानी और कोचिंग पर उंगलियां
पाकिस्तानी मीडिया पाक टीम मैनेजमेंट और कप्तानी पर भी सवाल उठा रही है. इस बीच फैंस का आरोप है कि T20 क्रिकेट की बेसिक स्ट्रेटेजी तक टीम में नहीं दिखाई दे रही. लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन और सही बल्लेबाजी क्रम का फैसला तक सही ढंग से नहीं लिया गया.

बैड लक या पुअर माइंडसेट?
कई लोग इसे बैड लक मान रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार वही गलतियां दोहराना सिर्फ किस्मत नहीं हो सकता. ये साफ तौर पर पुअर माइंडसेट और कमजोर स्ट्रेटेजी की निशानी है.

फैंस की निराशा और PCB पर दबाव
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस ने टीम के प्रदर्शन पर तीखी आलोचना की है. लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल टीम नहीं बल्कि स्कूल लेवल की टीम लग रही है. अब PCB पर दबाव बढ़ रहा है कि वो टीम की नाकामी पर इंक्वायरी करे और खिलाड़ियों व मैनेजमेंट से जवाब मांगे.

ये भी पढ़ें: Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?

Published at : 29 Sep 2025 09:29 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Pakistan World News In Hindi PAKISTAN CRICKET Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
विश्व
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
भारत की जीत के बाद नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
विश्व
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
भारत की जीत के बाद नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
ट्रेंडिंग
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
Island Of Horror Dolls: इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
Home Tips
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget