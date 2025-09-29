हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वInd Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?

Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?

Asia Cup 2025 फाइनल के बाद भारत ने पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इस घटना पर पाकिस्तान के मेजर (रिटा.) आदिल राजा की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. हालांकि, भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े थे. उन्होंने अपनी जगहों से हटने से इनकार कर दिया और समारोह में देरी हो गई. इस घटना पर पाकिस्तानी रिटायर मेजर आदिल राजा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करना एक बहुत बड़ा अपमान है. उनकी ये हरकत सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी जनरल असीम मुनीर को अपमानित करती है.

पाकिस्तानी टीम मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. सिर्फ पीसीबी अध्यक्ष नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे. करीब 55 मिनट बाद जब पाकिस्तानी टीम बाहर आई तो दर्शकों ने ‘इंडिया इंडिया’ के नारे लगाए. फाइनल से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी जीतने पर नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिये जाने जाते हैं. भारतीय टीम ने पाकिस्तान की ओर से किसी से भी हाथ नहीं मिलाने और मैदान से इतर कोई बातचीत नहीं करने की नीति अपनाई है.  

नकवी का विवादित वीडियो
नकवी ने पिछले दिनों एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो डाला था, जिसमें वह विमान क्रैश होने का इशारा करते हुए गोल का जश्न मना रहे थे. पाकिस्तान के विवादित तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी भारत के खिलाफ 21 सितंबर को सुपर 4 मैच के दौरान यही भड़काऊ इशारा किया था, जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया था.

ये भी पढ़ें: US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर

Published at : 29 Sep 2025 08:38 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Pakistan World News In Hindi Mohsin Naqvi Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
विश्व
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
भारत की जीत के बाद नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
विश्व
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
भारत की जीत के बाद नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
जनरल नॉलेज
Mount Everest Deaths: माउंट एवरेस्ट पर हो जाए मौत तो कैसे वापस लाई जाती है डेड बॉडी, जानें कितना आता है कुल खर्च?
माउंट एवरेस्ट पर हो जाए मौत तो कैसे वापस लाई जाती है डेड बॉडी, जानें कितना आता है कुल खर्च?
ट्रेंडिंग
बेटी को खूबसूरत बनाने की चाहत में मां ने ही ले ली जान! खतरनाक सर्जरी से मौत पर छलके पिता के आंसू
बेटी को खूबसूरत बनाने की चाहत में मां ने ही ले ली जान! खतरनाक सर्जरी से मौत पर छलके पिता के आंसू
लाइफस्टाइल
इन आसान तरीकों से एआई बनाकर देगा डांडिया के सुपर लुक! आ जाएगी लाइक्स और व्यूज की बाढ़
इन आसान तरीकों से एआई बनाकर देगा डांडिया के सुपर लुक! आ जाएगी लाइक्स और व्यूज की बाढ़
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget