भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. हालांकि, भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े थे. उन्होंने अपनी जगहों से हटने से इनकार कर दिया और समारोह में देरी हो गई. इस घटना पर पाकिस्तानी रिटायर मेजर आदिल राजा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार करना एक बहुत बड़ा अपमान है. उनकी ये हरकत सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी जनरल असीम मुनीर को अपमानित करती है.

पाकिस्तानी टीम मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. सिर्फ पीसीबी अध्यक्ष नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे. करीब 55 मिनट बाद जब पाकिस्तानी टीम बाहर आई तो दर्शकों ने ‘इंडिया इंडिया’ के नारे लगाए. फाइनल से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी जीतने पर नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिये जाने जाते हैं. भारतीय टीम ने पाकिस्तान की ओर से किसी से भी हाथ नहीं मिलाने और मैदान से इतर कोई बातचीत नहीं करने की नीति अपनाई है.

नकवी का विवादित वीडियो

नकवी ने पिछले दिनों एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो डाला था, जिसमें वह विमान क्रैश होने का इशारा करते हुए गोल का जश्न मना रहे थे. पाकिस्तान के विवादित तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी भारत के खिलाफ 21 सितंबर को सुपर 4 मैच के दौरान यही भड़काऊ इशारा किया था, जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया था.

