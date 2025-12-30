62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में

भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना साल 2025 में इतिहास रचने से सिर्फ 62 रन दूर हैं. श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टी20 में अगर उनका बल्ला चला, तो वह शुभमन गिल को भी पीछे छोड़ देंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Dec 2025 08:37 AM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना साल 2025 में अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही हैं. बल्ले से लगातार रन बरसाते हुए स्मृति अब एक और बड़ी उपलब्धि के बेहद करीब पहुंच गई हैं. श्रीलंका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में उन्होंने 80 रनों की शानदार पारी खेली. इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने का मुकाम हासिल कर लिया है. अब उनके सामने साल खत्म होने से पहले शुभमन गिल को पछाड़ कर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है.

2025 में एक खास रिकॉर्ड निशाने पर

स्मृति मंधाना ने साल 2025 में अब तक तीनों फॉर्मेट में कुल 1703 इंटरनेशनल रन बना डाले हैं. यह आंकड़ा महिला क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के लिए इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा है. खास बात यह है कि वह पुरुष और महिला दोनों वर्गों में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाली खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें सिर्फ 62 रनों की जरूरत है. फिलहाल भारतीय पुरुष टीम के कप्तान शुभमन गिल 2025 में 1764 रन बनाकर सबसे आगे हैं.

श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में मौका

भारत और श्रीलंका के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला मंगलवार को खेला जाना है. भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में अगर स्मृति मंधाना 62 रन बना लेती हैं, तो वह 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएंगी. यह उपलब्धि महिला क्रिकेट के लिए भी बेहद खास मानी जाएगी.

स्मृति का दबदबा

साल 2025 में स्मृति मंधाना का वनडे प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. उन्होंने इस साल 23 वनडे मैचों में 110 के स्ट्राइक रेट से 1362 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत करीब 62 का रहा है. स्मृति के बल्ले से 5 शतक और 5 अर्धशतक देखने को भी मिले हैं. बड़े मैचों में जिम्मेदारी लेना और टीम को मजबूत शुरुआत देना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है. 

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी स्मृति ने निराश नहीं किया. उन्होंने 9 टी20 मैचों में 341 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. तेज शुरुआत और बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता ने टीम इंडिया को कई मुकाबलों में बढ़त दिलाई है.

शुभमन गिल का साल भी रहा खास

शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 35 मैच की 42 पारियों में 1764 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. उनका औसत 49 रहा और उन्होंने 7 शतक व 3 अर्धशतक लगाए. हालांकि अब साल के आखिरी मैच में स्मृति मंधाना उनसे आगे निकल सकती हैं. 

Published at : 30 Dec 2025 08:37 AM (IST)
Smriti Mandhana TEAM INDIA INDIAN CRICKET TEAM IND VS SL SHUBMAN GILL
