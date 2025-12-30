पुतिन के घर पर हमले को लेकर आया पाकिस्तान का बयान, शहबाज शरीफ बोले- 'हीनियस एक्ट'
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर कथित यूक्रेनी ड्रोन हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है.
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा,'पाकिस्तान रूसी राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों की निंदा करता है. यह एक जघन्य कृत्य है, जो उस समय शांति प्रयासों को कमजोर करता है जब शांति स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस सरकार और वहां की जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता है और हर प्रकार की हिंसा को सिरे से खारिज करता है.
रूस का दावा - 91 ड्रोन से किया गया हमला
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार (29 दिसंबर 2025) को कहा कि यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर की रात नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर 91 लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करने की कोशिश की. लावरोव के मुताबिक, रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोन को मार गिराया. लावरोव ने इस हमले को लेकर चेतावनी दी कि 'इस तरह की लापरवाह हरकतों का जवाब जरूर दिया जाएगा.' उन्होंने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई के लिए लक्ष्य पहले ही तय कर लिए हैं.
शांति वार्ता पर पड़ेगा असर
रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला ऐसे समय हुआ है जब यूक्रेन को लेकर शांति वार्ताएं चल रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस बातचीत से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसकी वार्ता संबंधी रणनीति की समीक्षा की जाएगी.
यूक्रेन ने आरोपों को बताया झूठ
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह झूठ है. उन्होंने आरोप लगाया कि मॉस्को कीव में सरकारी इमारतों पर हमले के लिए माहौल तैयार कर रहा है. रूस की ओर से अब तक इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है. यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमले के समय राष्ट्रपति पुतिन उस आवास में मौजूद थे या नहीं.
पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत
क्रेमलिन के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की. इस दौरान पुतिन ने कहा कि कथित ड्रोन हमले के बाद रूस शांति वार्ता को लेकर अपने रुख की समीक्षा करेगा. क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि ट्रंप ने पुतिन को अमेरिका और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत की जानकारी दी. उशाकोव के मुताबिक, अमेरिकी पक्ष ने यूक्रेन पर दबाव डाला है कि वह केवल अस्थायी युद्धविराम की मांग करने के बजाय संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए. रूस ने आशंका जताई है कि यूक्रेन द्वारा अमेरिका के सामने रखे गए प्रस्तावों की व्याख्या कीव अपने पक्ष में व्यापक रूप से कर सकता है.
