BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल

मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने बीएमसी चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. यह घोषणा मुंबई में 29 दिसंबर को की गई.

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले इस सूची के आने से पार्टी की चुनावी तैयारियों को निर्णायक मोड़ माना जा रहा है. इसके साथ ही एनसीपी द्वारा घोषित कुल उम्मीदवारों की संख्या अब 64 हो गई है.

बीजेपी-शिवसेना अलग, NCP अलग

इस दूसरी सूची के जारी होने के साथ ही एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सहयोगी होने के बावजूद बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव अलग से लड़ेगी. पार्टी ने पहले ही 37 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित की थी. नई सूची में 27 और नाम जोड़कर पार्टी ने संगठनात्मक ताकत दिखाने की कोशिश की है.

एनसीपी का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीएमसी चुनाव के लिए आपसी गठबंधन किया है.

दूसरी सूची में इन उम्मीदवारों के नाम

दूसरी सूची में जिन प्रमुख उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, उनमें वार्ड नंबर 3 से मनीष दुबे, वार्ड 40 से विलास दगडू घुले, वार्ड 48 से सिरील पिटर डिसोझा और वार्ड 57 से अजय दत्ता विचारे शामिल हैं. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन चेहरों के जरिए स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई जा सकती है. इससे पहले मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने एनसीपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए कहा था कि नवाब मलिक बीएमसी चुनाव में एनसीपी के चुनाव प्रबंधन के प्रभारी हैं. नवाब मलिक पर धनशोधन में शामिल होने और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से संबंध रखने के आरोप भी लगाए गए हैं.

बीएमसी समेत महाराष्ट्र की कुल 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और मतगणना 16 जनवरी को होगी. बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, जिन्हें लेकर सभी दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने 27 दिसंबर को बताया था कि पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सारी जानकारी अजित पवार को दी जा चुकी है.

पार्टी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. ऐसे में एनसीपी का अलग चुनाव लड़ने का फैसला आने वाले दिनों में मुंबई की सियासत को नई दिशा दे सकता है.