यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक आठ साल के मासूम को माथे पर तिलक लगाने की वजह से स्कूल में परेशान किया गया. दावा किया जा रहा है कि 8 साल के हिंदू बच्चे को इतना परेशान किया गया कि वह स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया. हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की खबरें सामने आई थीं और अब लंदन में भी भेदभाव शुरू हो गया है.

लंदन के विकर्स ग्रीन प्राइमरी स्कूल में हिंदू छात्र के साथ हुए गलत व्यवहार की चर्चा तेज हो गई है. 'एनडीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश हिंदू और भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इनसाइट यूके ने धार्मिक भेदभाव का हवाला देते हुए चिंता जाहिर की है. स्कूल में 8 साल के हिंदू बच्चे को महज इस वजह से परेशान किया गया कि उसके माथे पर तिलक लगा था. मामसू को इतना परेशान किया गया कि उसने मजबूरी में स्कूल ही छोड़ दिया.

विवाद बढ़ा तो स्कूल ने बचाव में क्या कहा

स्कूल ने बच्चे को लेकर कहा कि हिंदू धर्म में तिलक लगाना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है, इस वजह से वे इसकी इजाजत नहीं देंगे, जबकि हिजाब अनिवार्य है. यूके इनसाइट ने स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण से इस मसले पर बात की है. अहम बात यह भी है कि स्कूल के प्रिंसिपल ब्रेक के दौरान बच्चे पर लगातार नजर रखते थे, जिसकी वजह से वह और ज्यादा डर गया. वह बच्चा खेलने से भी कतराने लगा था.

बता दें कि बच्चों के साथ उत्पीड़न के इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. ब्रिटेन के साथ-साथ अमेरिका में उत्पीड़न की खबरें सामने आ चुकी हैं. हाल ही में बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए. ये मामले दुनियाभर में चर्चा में रहे.