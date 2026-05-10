'हंटावायरस' की क्रूज पर दस्तक, भारत और फ्रांस के यात्री चपेट में, दूतावास ने क्या दिया अपडेट?

Hantavirus outbreak: स्पेन में भारतीय दूतावास ने रविवार को अहम जानकारी दी. इसमें बताया कि एमवी होनडियस पर सवार दो भारतीय नागरिक बिना किसी लक्षण के स्वस्थ हैं. दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये दोनों भारतीय नागरिक हंटावायरस से प्रभावित जहाज पर क्रू सदस्य के साथ यात्रा कर रहे थे. उन्हें नीदलैंड्स रेफर किया गया. फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तह क्वारंटीन में रखा जाएगा.

बयान में आगे कहा गया है कि राजदूत स्पेनिश अधिकारियों और उन 2 भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में हैं. भारतीय नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

फ्रांस ने क्या दी जानकारी?

इधर, फ्रांस ने जानकारी देते हुए कहा कि हंटावायरस के प्रकोप से प्रभावित क्रूज जहाज पर सवार पांच फ्रास के यात्रियों में से एक में रविवार को वतन वापसी की उड़ान के दौरान लक्षण दिखाई दिए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहाकि उनमें से एक में वतन वापसी वाले विमान में लक्षण दिखाई दिए. इन यात्रियों को आइसोलेशन में रखा गया है. फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. उनके टेस्ट और मेडिकल चेकअप किए जाएंगे.

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कैसे फैलता है यह हंटावायरस?

हंटावायरस से प्रभावित क्रूज जहाज के यात्रियों को पहले समूह को छोटी नावों के जरिए जहाज से उतारा गया. यह कार्रवाई क्रूज जहाज एमवी होंडियस हंटावायरस के प्रकोप में आने के बाद शुरू की गई. यह वायरस संक्रमित चूहों के पेशाब और मल के जरिए फैलता है. हालांकि, बहुत कम मौके पर ही इंसान से इंसान में यह फैलता है. स्पेन का झंडा लगा जहाज इंडस्ट्रियल बंदरगाह ग्रैंनाडिला पहुंचा है. स्पेन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि Hondius पर सवार 140 से ज्यादा लोगों में वायरस के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं.

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