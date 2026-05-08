Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे.

शेख हसीना ने बीजेपी की जीत पर दी बधाई।

अग्निमित्रा पॉल ने लॉ एंड ऑर्डर, महिला सम्मान पर जोर दिया।

निशिथ प्रमाणिक ने बंगाल में परिवर्तन के सपने को सराहा।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक के बाद सेंट्रल ऑब्जर्बर के तौर पर नियुक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा कर दी है. राज्य के भवानीपुर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को हराने वाले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की सत्ता संभालेंगे. इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को प्रचंड जीत हासिल करने के लिए बधाई दी है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूं. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल और भारत के लिए सफलता और समृद्धि की भी कामना की. बांग्लादेश की पूर्व पीएम का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है.

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शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोलीं अग्निमित्रा पॉल?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में सीएम के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम पर घोषणा पर कहा कि बंगाल को पिछले 50 सालों में कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हम बंगाल को सब कुछ देंगे और इसमें सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान देंगे.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP leader Agnimitra Paul says, "The Bengal that has received nothing for the past 50 years—we will give everything to that Bengal today, and restoring the honor of women and the safety of all is our responsibility, and this is our promise, it is PM… pic.twitter.com/fVlr3UHD9G — ANI (@ANI) May 8, 2026

उन्होंने कहा, ‘बंगाल में मां दुर्गा और मां काली की पूजा होती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, लेकिन असल में मां दुर्गा-मां काली का सम्मान कहां है, तो सबसे सम्मान और सबकी सुरक्षा वापस लाना ये हमारा वादा है, भाजपा का वादा है, पीएम मोदी का वादा है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम लोग सभी मोदी जी के सैनिक हैं, भाजपा के सैनिक हैं. इससे ज्यादा हमें किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है. सिर्फ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना का साकार करना है.’

बंगाल की जनता का बहुत-बहुत आभारः प्रमाणिक

#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP leader Nisith Pramanik says, "This victory is certainly a victory for every person in Bengal who dreamed of change in Bengal... The BJP has a huge responsibility. Infiltration and infiltrators have certainly been a huge problem for West… pic.twitter.com/XU6rigvW7n — ANI (@ANI) May 8, 2026

वहीं, भाजपा नेता निशिथ प्रमाणिक ने कहा, ‘ये जीत बंगाल के हर उस व्यक्ति की जीत है, जिसनें दोनों आंखों से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का सपना देखा, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने का सपना देखा और पिछले 15 साल से बंगाल की जो गरिमा खो गई थी, उसको फिर से स्थापित करने का सपना देखा. आज हम उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया.’

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