क्या असली में होते हैं एलियंस? ट्रंप सरकार ने जारी की फाइल्स; फिल्ममेकर लुईगी ने उठाए सवाल

अमेरिका ने यूएफओ और एलियंस को लेकर कई राज खोले हैं. ट्रंप सरकार ने एलियंस को लेकर कई फाइल शेयर की हैं. माना जा रहा है कि ट्रंप ने एरिया-51 और एलियंस के कई राज खोले हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका यूएफओ से जुड़ी जानकारी सीक्रेट रखेंगे? हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी फाइल्स की चर्चा काफी की जा रही है.

वहीं, कई रिपोर्ट्स का मानना है कि ट्रंप पूरे राज नहीं खोलेंगे. इसको लेकर फिल्ममेकर लुईगी ने सवाल उठाए हैं. बता दें, एस4: द बॉब लेजर स्टोरी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, लुईगी. उनकी मानें तो अमेरिकी सरकार यूएफओ से जुड़ी जानकारी कभी साझा नहीं करेगी. न ही ऐसा करना किसी भी लिहाज से सही होगा.

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लोग यूएफओ से जुड़ी जानकारी साझा करना चाहते हैं

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग यूएफओ से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं. ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए अमेरिकी सरकार इन फाइल्स को जारी न करे. इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि खुद ट्रंप से अगर इसको लेकर पूछा जाता तो वह इसपर खुलकर बात नहीं करते. हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसा पता हो, जिससे विरोधी देशों के लिए नए रास्ते खुल जाए.

लुईगी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में क्या दावा किया था?

हाल ही में लुइगी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि लाजर ने सरकार के एक एलियन गुप्त स्पेसक्राफ्ट का दावा किया था, जिसमें एलयिन पर रिसर्च की जा रही थी. हालांकि, ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो एलियन और यूएफओ से जुड़ी जानकारी साझा करना चाहते हैं. पता नहीं इसमें कितना वक्त लगे.

इससे पहले ट्रंप ने इस राज पर पर्दा हटाने को लेकर कहा था कि मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार एलियंस से जुड़े राज छुपाने में अच्छी होती है. अगर एलियंस होते हैं,तो कोई गार्ड उस जगह से एक सेल्फी लेकर अबतक अपनी गर्लफ्रेंड को भेज चुका होता. साथ ही यह जानकारी पहले ही लीक हो गई होती.

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